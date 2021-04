‘PAZI KUDA HODAŠ’: Nova aplikacija za Android telefone mogla bi vam doslovno spasiti život, evo što točno radi

Među notifikacijama su poruke “budite oprezni”, “gledajte naprijed”, “pazite kamo hodate” i slične, a prate ih živopisni emotikoni

Korisnici mobitela s operativnim sustavom Android koji instaliraju aplikaciju Digital Wellbeing moći će primati obavijesti koje će ih upozoravati da moraju gledati naprijed dok hodaju, izvijestio je tehnološki blog XDA Developers, a prenosi BBC.

Nova je funkcija osmišljena da bi povećala sigurnost korisnika mobitela i trenutačno je u fazi razvoja. Dio je aplikacije Digital Wellbeing namijenjene uređajima s operativnim sustavom Android. Svrha aplikacije je upozoriti korisnike da, dok hodaju ne gledaju stalno u svoje mobitele, odnosno da gledaju pred sebe.

Google starts rolling out “Heads Up” in Digital Wellbeing to stop distracted walking https://t.co/8erea8iX1b — XDA (@xdadevelopers) April 12, 2021

Glavu gore!

Funkcija je nazvana “Heads Up” (Glavu gore), a uklopljena je u aplikaciju Digital Wellbeing, koja je dizajnirana kako bi korisnicima pomogla u praćenju i kontroliranju toga u kojoj mjeri koriste svoje mobitele. Tako je, primjerice, moguće ograničiti vrijeme upotrebe određene aplikacije ili utišati notifikacije u određenom razdoblju.

Notifikacije nove funkcije bit će moguće uključiti i isključiti u postavkama mobitela. Korisnik Twittera Jay Prakas Kamet objavio je screenshotove nakon što je uočio novi update na svojem mobitelu Google Pixel 4a.

Stižu poruke

Među notifikacijama su poruke “budite oprezni”, “gledajte naprijed”, “pazite kamo hodate” i slične, a prate ih živopisni emotikoni.

“Čini se da je ovo najnoviji u nizu digitalnih alata namijenjenih dobrobiti korisnika, a ugrađeni su u uređaje koje neprestano koristimo. Svrha im je pomoći nam da ih prestanemo neprekidno koristiti”, rekla je Becca Caddy, autorica knjige “Screen Time: How to Make Peace with Your Devices and Find Your Techquilibrium”.