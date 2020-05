NEKOLIKO ‘SKROLOVA’ PO FEJSU I BATERIJA JE VEĆ PRAZNA? Ovaj trik s punjenjem spasit će vam živce – i mobitel

Postoji jedna metoda punjenja koja će pomoći da vaša baterija traje dulje, a istovremeno ćete produljiti vijek i cijelom uređaju

Svi provodimo jako puno vremena na mobitelu, a to, logično, dovodi do pretjerane potrošnje baterije. Nakon nekoga vremena ona oslabi i sporije se puni ili, pak, jedno punjenje traje drastično kraće. Ipak, postoji način da produljimo njezin životni vijek,

Mobitel trebate napuniti samo djelomično

“Život baterije uglavnom se sastoji od 500 punih ciklusa, što se svodi na oko godinu i pol. Ciklus baterije mjeri se jednim potpunim punjenjem od 0 do 100. Dakle, što više punih ciklusa prođe, mobitel ćete morati prije promijeniti”, objasnila je za Reader’s Digest Liz Hamilton, direktorica Odjela za korisnike i kupce u tvrtki Mobile Klinik, koja se bavi popravljanjem mobilnih telefona.

Postoji jedna metoda punjenja koja će pomoći da vaša baterija traje dulje. Naime, mobitel trebate napuniti samo djelomično, kako biste usporili pražnjenje. Idealno bi bilo da je vaš telefon uvijek negdje između 25 i 85 posto.

Pazite da baterija ne padne na totalnu nulu

“Vašoj bateriji najviše šteti ako mobitel napunite do kraja, odnosno do 100 posto. Mnogi ljudi to rade, a nisu ni svjesni da je to što čine loše za njihov uređaj”, kazala je Hamilton. Također valja paziti da baterija ne padne na totalnu nulu.

Ako se baterija ipak napuni do kraja, potrebno je što prije ukloniti punjač iz struje. Još jedan savjet je da smanjite svjetlinu zaslona i isključite neke značajke koje ne koristite, poput lokacije, nekih aplikacija i obavijesti.