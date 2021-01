NAKON NASTALE PANIKE, WHATSAPP SE OPRAVDAVA: ‘Želimo razjasniti neke glasine…’, korisnici nisu zadovoljni: ‘Sad ste još sumnjiviji!’

WhatsApp tvrdi kako ni sama aplikacija, kao ni njezina matična tvrtka Facebook ne mogu čitati poruke ili slušati pozive koje aplikacija dijeli i omogućuje

Prošlog je tjedna WhatsApp objavio obavijest putem aplikacije za svoje korisnike u različitim zemljama, obavještavajući ih o tome kako tvrtka obrađuje korisničke podatke. “Obavezno” ažuriranje pravila o privatnosti koje je pozvalo korisnike da ga prihvate ili izbrišu svoje račune izazvalo je paniku na društvenim mrežama i šire.

Here is how WhatsApp's latest in-app notification on policy updates looks like on screen. I report for @SputnikInt pic.twitter.com/4x3KWFQ1Hs — Radhika Parashar (@_RadhikaReports) January 6, 2021

Tim iz WhatsAppa najzad se oglasio na svojoj službenoj Twitter stranici kako bi “se dotaknuli nekih glasina” oko svoje najnovijeg ažuriranja pravila privatnosti. U detaljnoj objavi, WhatsApp tvrdi kako ni sama aplikacija, kao ni njezina matična tvrtka Facebook ne mogu čitati poruke ili slušati pozive koje aplikacija dijeli i omogućuje.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP — WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021

Popularna aplikacija također je objasnila da ne pohranjuje zapisnike poruka i poziva, istovremeno ističući da ni WhatsApp ni Facebook ne mogu vidjeti lokacije razmijenjene među korisnicima na platformi.

Stavljajući točku na “i” oko svih dodatnih nagađanja, WhatsApp je također pojasnio da ne dijeli registrirane kontakte s Facebookom te da su “Grupe” stvorene na WhatsAppu potpuno “privatne” zbog enkripcije end-to-end, koju aplikacija nudi.

Our privacy policy update does not affect the privacy of your messages with friends or family. Learn more about how we protect your privacy as well as what we do NOT share with Facebook here: https://t.co/VzAnxFR7NQ — WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021

Ažuriranje pravila ne utječe na privatnost?

Nakon objašnjenja kako funkcioniraju osobni chatovi u aplikaciji, WhatsApp je prešao na objašnjenje kako se stvari razlikuju za “poslovne” račune i “neobavezne značajke” koje omogućavaju aplikaciji da “personalizira” iskustvo za korisnike pomoću tehnike targetiranih oglasa.

Pojašnjenje WhatsAppa u vezi s ažuriranjem politike dolazi nakon što su korisnici interneta iz cijeloga svijeta počeli raspravljati o alternativnim opcijama aplikacije za razmjenu poruka, poput Signala i Telegrama.

“Želimo biti jasni da ažuriranje pravila ni na koji način ne utječe na privatnost vaših poruka s prijateljima ili obitelji. Umjesto toga, ovo ažuriranje uključuje promjene povezane sa slanjem poruka tvrtki na WhatsAppu, što je neobavezno i pruža daljnju transparentnost o načinu prikupljanja i korištenja podataka”, poručili su iz WhatsAppa.

Ipak, čini se da korisnici mreže ne pokazuju povjerenje ni nakon ovoga tvita WhatsAppa, ponavljajući da su zabrinuti za svoju sigurnost i privatnost.

My advice is to let us all in the even of Bullying by thes social media platforms remind them we make them and can break them, let us all delete our WhatsApp from, this will leave them with a shell and bankruptcy for being cocky. — JAMAICANS GET UP! STAND UP! DON'T GIVE UP D FIGHT! (@AbiahAbiah1) January 12, 2021

WhatsApp se ovime dodatno zakopao?

“Moj je savjet da se usprotivimo maltretiranju putem platformi društvenih mreža i da ih podsjetimo kako ih mi možemo slomiti. Izbrišimo svi svoje WhatsApp račune, to će ih dovesti do bankrota jer su napuhani”, samo je jedan od komentara na posljednji istup WhatsAppa, dok je kod drugih baš on dodatno pojačao sumnjičavost.

“Vaš PR tim jako loše radi svoj posao, ovaj je post bio nepotreban i zbog njega izgledate sumnjivo jer miriše na ispriku”, istaknuo je jedan od nezadovoljnih korisnika u svojoj objavi na Twitteru.

Your PR team is doing a bad job, this post was unnecessary it makes you look suspicious and smell like an apology — Sebolelo Khanyela (@SK_Khanyela) January 12, 2021

“Postoji razlika između enkripcije end-to-end i dijeljenja podataka s Facebookom! Nismo budale. Znam da će svi moji chatovi biti šifrirani od kraja do kraja, ali zašto bi Facebook trebao preuzeti moje podatke (djelomično/potpuno)?”, pita se drugi.

There is a difference between end to end encryption and sharing data with Facebook ! We are not fools I know that all my chats will be end-to-end encrypted but why Facebook should retrieve my data (partially/completely). Better switch to @signalapp pic.twitter.com/DOszJxMFdC — ㅤ (@akshayanant) January 12, 2021

WhatssApp je nedavno izbacio novu opciju pod nazivom “nestajanje poruka”, koja nakon aktiviranja omogućuje da poruke razmijenjene u chatu nestanu nakon nekog vremena. Aplikacija potiče ljude da koriste tu opciju ako su zabrinuti zbog prakse privatnosti platforme.