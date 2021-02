JE LI VAŠ MOBITEL HAKIRAN? Odmah provjerite ovih pet stvari! Donosimo detaljne korake za slučaj da ste uočili nešto sumnjivo

Nažalost, svatko od nas može biti meta hakera, kako na osobnom računalu, tako i na mobitelu. Nije važno koristite li Android ili iPhone; to se može dogoditi bilo kojem pametnom telefonu.

Podaci smješteni na vašem uređaju mogu biti vrlo privlačni i cyber kriminalcima, pa čak i vašim poznanicima. Stoga je popis razloga zbog kojih bi netko mogao provaliti u vaš mobitel beskrajan – i uključuje pristup vašim fotografijama i privatnim podacima, čitanje vaših tekstualnih poruka, krađu novca itd.

Imate li osjećaj da vam je telefon hakiran? To se moglo dogoditi u nekoliko sekundi – možda ste preuzeli aplikaciju s instaliranim zlonamjernim softverom, kliknuli na zlonamjernu vezu ili upotrijebili nesiguran javni Wi-Fi.

Portal MakeUseOf naveo je pet glavnih znakova koji mogu potvrditi vaše najgore strahove, odnosno da biste svakako trebali biti na oprezu.

Think Your Phone Has Been Hacked? Here's What to Do Next https://t.co/5w3V3T6t2L

— MakeUseOf (@MakeUseOf) January 28, 2021