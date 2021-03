IZ WHATSAPPA STIŽU LOŠE VIJESTI: Koji mobitel imate? Postoji šansa da vam aplikacija uskoro više neće raditi!

U jednoj od beta verzija aplikacije primijećeno je da ubuduće neće biti podrške za iOS 9 ili starije verzije iOS-a

WhatsApp je dosad pružao podršku čak i stvarno starim verzijama različitih operativnih sustava. No, čini se da se to sada mijenja jer tvrtka planira ukinuti podršku za iOS 9. To znači da različiti modeli iPhonea više neće moći pokretati ovu aplikaciju za čavrljanje.

Iako WhatsApp tek treba ažurirati stranicu s često postavljanim pitanjima, u jednoj od beta verzija aplikacije primijećeno je da ubuduće neće biti podrške za iOS 9 ili starije verzije iOS-a. To znači da ako vaš iPhone ima iOS 9 ili stariju verziju, nećete moći koristiti WhatsApp na telefonu nakon što se novo ažuriranje pokrene, piše Make Use Of.

iPhone modeli koji su pogođeni

Dobra stvar je što nema mnogo iPhone modela koji koriste iOS 9 ili starije verzije. Većina iPhonea može se ažurirati na iOS 10 ili noviji, a to znači da ćete i dalje moći upotrebljavati ovu aplikaciju na svome uređaju.

Dva od popularnih iPhone modela na koje će ova promjena utjecati jesu iPhone 4 i 4S. Nažalost, oba se ova telefona ne mogu ažurirati na iOS 10, a to znači da će podrška za WhatsApp na njima biti uskraćena.

Kako provjeriti koju verziju imate

Ako imate noviji uređaj, to ne znači da ste “sigurni”. Morat ćete imati instaliran iOS 10 ili noviji. Da biste provjerili koju verziju iOS-a ima vaš iPhone, otvorite Settings>General>About. Tamo ćete vidjeti svoju verziju operativnog sustava pod stavkom Software Version.

Kako nadograditi iOS

Ništa lakše. Otvorite Settings>General> Software Update i dopustite uređaju da potraži i instalira potencijalne nadogradnje.