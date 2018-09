DANAS JE VAŽAN DAN ZA SVE KORISNIKE iPHONEA: Što sve donosi iOS 12 i kako ga najbolje skinuti?

Najnovija verzija Appleovog iOS-a nudi poboljšanja performansi

Vrijeme je za Appleovo godišnje ažuriranje svojih iPhonea. Zajedno s time stiže i najnovija verzija iOS-a, operativnog sustava kojeg koriste svi Appleovi telefoni i tableti, piše Mirror.

Kao i uvijek, ažuriranje iOS-a je besplatno i dostupno od danas, 18. rujna. Što onda možete očekivati od novog iOS-a? Evo devet novina koje vas čekaju.

1. Besplatno poboljšanje brzine

Jedna od najvećih i najvažnijih novina za vaš iPhone ili iPad s iOS 12 biti će poboljšavanje performansi. Obećane su veće brzine na svim kompatibilnim uređajima, a samo aplikacije će se učitavati 40% brže.

Apple kaže da će se i tipkovnica pojavljivati brže kada dodirnete prostor za unos teksta. To možda i ne djeluje kao nekakav poseban problem na iPhoneu X, ali svi koji su koristili starije verzije telefona imali su problema s time. Obećano je i brže učitavanje kamere.

Poboljšane su i animacije na zaslonu. To bi trebalo vašem uređaju pružiti fluidniji osjećaj i općenito bi trebalo poboljšati svakodnevno korištenje Appleovog telefona ili tableta.

2. Novi Animoji

Ove godine stižu dvije promjene Appleovim animiranim emojima. Prva je dodavanje dinosaura, koale, tigra i duha. Druga je dolazak Memojia, a to su Animoji koji su dizajnirani da izgledaju poput nas. Kao i Animoji, i ovi koriste hardver za osjet dubine na iPhoneu kako bi pratili pokrete vašeg lica u stvarnom vremenu.

Uz to, Animoji u iOS-u 12 sada su u stanju i isplaziti jezik ili namignuti. Očito, to radi samo na iPhoneu X te novim, još neobjavljenim iPhoneima XS i X Plus. To je zato što su samo oni opremljeni kamerama za osjet dubine koje su potrebne za praćenje lica.

3. Nadogradnje fotografija

Apple je stvarno poboljšao aplikaciju Fotografije. iPhone već promatra vaše fotografije i pokušava razumjeti što je na njima. No sada dobiva veliko pojačanje.

Kada prisustvujete nekom događaju s nekime telefon će vam ponuditi da međusobno razmijenite fotografije. Ako vam netko pošalje fotografije, telefon će moći ponuditi slike koje se istovremeno i vi snimili na istome mjestu da ih pošaljete natrag.

Možete i raditi pretrage pomoću mutnih sjećanja. Naprimjer, ‘meksički restoran’ će vam ponuditi sve rezultate za sve fotografije za koje telefon zna da su snimljene u bilo kojem meksičkom restoranu. Nećete morati pamtiti ime, što je posebno korisno za one s kratkim pamćenjem.

4. FaceTime

Appleova aplikacija za glas i video isto dobiva veliku nadogradnju. Sada možete grupno razgovarati s 32 ljudi. To možda djeluje teško za kontrolirati, ali video slika ljudi postaje veća kad govore, dok se slike ostalih koji slušaju smanje.

5. Naljepnice i fotoefekti

Svi smo navikli na fotoefekte, a Apple sada nudi mogućnost da ih koristimo i u FaceTimeu. Moći ćete koristiti i tekstualne efekte, poput oblačića za govor. Ako vi i vaši prijatelji svi koriste iPhone onda će vam grupne poruke omogućiti da sve uključite u FaceTime poziv.

S FaceTimeom možete koristiti i Animojie. Djelujete pomalo pospano? Jednostavno se pojavite kao dinosaur i nitko neće ništa znati. Možete i skinuti pakete naljepnica u iMessage trgovini koje isto prate vaše izraze lica.

6. Pojačajte svoju stvarnost

Možda još niste puno koristili pojačanu stvarnost (AR), no Apple gura nekoliko stvari koje će učiniti aplikacije koje ju koriste puno uzbudljivijima. Koristeći kameru telefona ili tableta AR omogućuje razvojnim programerima aplikacija da ‘pojačaju’ stvarni svijet s napadima izvanzemaljaca, pokemonima, ili vam omogućuju da vidite kako bi novi trosjed izgledao u vašem dnevnom boravku.

Apple naziva alat koji koriste kreatori ovakvih aplikacija ‘ARKit’. Njegova druga po redu verzija izlazi zajedno s iOS-om 12 i omogućiti će vam da igrate igre zajedno s vašim prijateljima, u kojima će svako od vas promatrati AR svijet iz vlastite perspektive.

Čak je moguće da igre i aplikacije postave AR u stvarni svijet objekte kojima se možete ponovo vraćati. Tako na vašem stolu možete igrati virtualnu igru kojoj se poslije možete ponovo vraćati.

Shopify’s iOS 12 update adds AR shopping support for 600,000 stores https://t.co/OF4taTr94b pic.twitter.com/uVmHD0p5e8 — The Verge (@verge) September 18, 2018

7. Obavijesti

Područje za koje korisnici Androida kažu da je na Appleovim uređajima slabije pokriveno su razne obavijesti. Apple je očito obratio pažnju na to, jer novi iOS ima hrpu poboljšanja o tome kako da vam kaže što se događa. Kao prvo, obavijesti se sada mogu naslagati jedna na drugu. Tako da ćete vidjeti jednu obavijest iz WhatsAppa dok će druge biti smještene iza nje. Dodirnite ih prstom i raširit će se da ih možete vidjeti sve na jednom mjestu.

Postoje i nove opcije za upravljanje obavjestima. Moći ćete tako nove obavijesti dobivati tiho, bez zvuka, ili ih potpuno isključiti.

8. Upravljanje vlastitim vremenim i vremenom vašeg djeteta

Svijet je odlučio da previše koristimo svoje telefone pa su i Apple i Google počeli raditi promjene na iOS-u i Androidu kako bismo mogli bolje kontrolirati naše vrijeme provedeno na mobilnim uređajima.

Novi mod ‘vrijeme za spavanje’ zaustavlje sve obavijesti tijekom sati koje vi odredite. Svoj telefon možete koristiti kao i obično, ali poruke, objave na društvenim mrežama i nove priče jednostavno vam se neće pojavljivati među obavijestima.

Vidjet ćete i prikaz svog vremena koje ste proveli na svom telefonu. Imate problem s društvenim mrežama? iOS 12 pomoći će vam da provjerite koliko točno vremena facebookirate, te vam omogućiti da, ako to želite, ograničite vrijeme koje provodite tamo.

Za odrasle koji žele određivati koliko njihova djeca koriste telefone i tablete postoji mogućnost ograničavanja igara, aplikacija i web-stranica. Možete i ograničiti vrijeme pojedine aplikacije, tako da se na Twitteru svađate samo po 30 minuta dnevno, ili samo sat vremena gledate pse na Instagramu. O vama ovisi s kojim će ograničenjima vaša obitelj koristiti svoje uređaje.

9. Ne ometajte

Osim vremenskog kontroliranja korištenja aplikacija, sada možete i odrediti vrijeme unutar kojeg ne želite da vas se ometa.

Možete isto tako blokirati obavijesti dok ne dođete na neku određenu lokaciju. Na primjer, sve dok ne dođete do svog ureda. Sjajno ako želite malo neometanog slobodnog vremena.

Koji iPhoni, iPadi i iPodi dobijaju iOS 12?

Apple podržava stvarno dug popis telefona i drugih mobilnih uređaja ovom nadogradnjom. Tako će iOS 12 moći koristiti iPhone 5s, iPhone 6 i iPhone 6 Plus, iPhone 6s i iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 i iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, te iPhone X.

iOS 12 dobivaju i sljedeći iPadi: iPad Air (2013.), iPad Air 2 (2014.), iPad mini 2 (2013.), iPad mini 3 (2014.), iPad mini 4 (2015.), iPad Pro 12.9 (2015.), iPad Pro 9.7 (2016.), iPad Pro 12.9 (2017.), iPad Pro 10.5 (2017.), iPad (2017.) i iPad (2018.). A ako imate iPod šeste generacije i vi ćete dobiti nadogradnju na iOS 12.

MOĆNA KAMERA I PAPRENA CIJENA: Apple predstavio iPhone X, najveća novost je prilično zabavan trik

Kako da dobijem iOS?

Na dan objave iPhone će detektirati da je nova verzija spremna. No ovaj proces nije uvijek najbrži način a na Appleovim serverima za skidanje nove verzije može biti velika gužva kada se objavi nova verzija iOS-a.

Stoga možete i ručno provjeriti dako da odete na settings > general > software update. To bi trebalo započeti proces provjere te možda na taj način uspijete skinuti novi iOS i prije drugih ljudi. No radi se o velikom skidanju, pa je bolje da ste na Wi-Fi-u kad krenete.