Privatne informacije, fotografije i svi najvažniji trenuci, sve se to nalazi na Faceeboku koji jako puno zna o vama.

Ovih dana Facebook je postao upleten u još jednu kolosalnu kontroverzu povezanu s dijeljenjem osobnih podataka korisnika. Tvrtka za analizu podataka Cambridge Analytica koju je koristio američki predsjednik Donald Trump u svojoj predsjedničkoj kampanji targetirala je oglase na Facebooku. Kontroverza je nastala jer je tvrtka zloupotrebljavala korisničke podatke od preko 50 milijuna korisnika i time prekršila uvjete korištenja ove društvene mreže. Kršenje je bilo u tome što su dopustili ‘trećoj strani’ da koristi te informacije, a k tome su o tome i lagali.

Prilikom otvaranja profila na nekoj društvenoj mreži, pa tako i Facebooku, od vas se traži mnogo privatnih informacija – ime, prezime, e-mail adresa, broj telefona, a u nekim slučajevima čak i adresa i broj osobne iskaznice i bankovne kartice. Osim toga, svi smo u životu nebrojeno puta prihvatili Uvjete korištenja i pružanja usluge. No jeste li ih ikada pročitali?

Znate li što sve Facebook zna o vama?

Društvene mreže su namijenjene tome da na njima podijelite svoje najdraže trenutke, stupite u kontakt s prijateljima i rodbinom te podijelite sa svijetom svoja razmišljanja. S druge strane, Facebook za vas prikuplja i dijeli neke informacije za koje možda ne biste željeli da ih netko zna.



Tako su, osim podataka koje ste sami objavili, ovo samo neke od informacija koje Facebook ima o vama:

točnu lokaciju, vrijeme i vrstu uređaja s kojeg ste se prijavili na Facebook

svu povijest razgovora koje ste ikada imali

IP adrese s kojih ste se spajali

podatke koji mu dopuštaju prepoznavanje vašeg lica

popis svih reklama koje ste ikada kliknuli

popis svih vaših preferencija od glazbe, filmova, poznatih ličnosti, knjiga i slično

stvara arhive svih vaših objavljenih fotografija i videa

Ako želite točno saznati koje informacije Facebook ima o vama, napravite ovo:

Otiđite u Postavke ili Settings koje se nalaze na desnoj gornjoj strani ekrana (nalaze se kada pritisnete ikonu strelice prema dolje i predzadnje su na listi) Na lijevoj strani se pojavljuje izbornik, odaberite Ads (nalazi se ispod aplikacija)

Tu možete vidjeti sve svoje ‘interese’ na temelju kojih Facebook generira oglase koje će vam prikazivati, ali i stranice koje se sviđaju vašim prijateljima. Možete čak i saznati koju pretpostavku je Facebook napravio o vašem političkom opredjeljenju. Facebook također zna koje su vam navike, jeste li u vezi, kada ste rođeni i mnoge druge, a sve to ima pravo dati oglašivačima kako bi vama poboljšao korisničko iskustvo.

Kako bi saznali odakle i s kojeg uređaja ste se prijavljivali na Facebook napravite ovo:

Otiđite u Postavke ili Settings Otiđite na dio o Sigurnosti i prijavi (Security and login), i voila, sve je tamo, svako vaše spajanje je zabilježeno.

Uz to, nemojte zaboraviti da ovisno o tome koliko dugo koristite ovu društvenu mrežu, toliko informacija oni imaju o vama. Ako se nakon ovoga odlučite ugasiti svoj Facebook, nećemo vas nimalo kriviti, a čak ćemo vam i objasniti kako se to radi.

Jednostavni koraci kako izbrisati Facebook račun

Ako želite sačuvati svoju privatnost ili se brinete oko toga gdje se sve koriste vaši podaci, kroz ove korake možete ugasiti Facebook račun. Ovu društvenu mrežu možete i deaktivirati, ali u tom slučaju ga samo privremeno gasite, točnije, svi podaci i dalje ostaju na istom mjestu, ali im vi samo trenutno ne možete pristupiti.

Prije nego se odlučite izbrisati Facebook račun, možda ćete htjeti preuzeti sve informacije koje on ima o vama. Nakon što ga obrišete više nećete imati pristup njima, a Facebook će ih i dalje imati. Kako biste to napravili, otiđite u Postavke ili Settings (nalaze se na gornjem desnom dijelu ekrana). Čim to otvorite, na prvom ekranu vam se pojavi poruka Preuzmite kopiju svojih podataka ili Download a copy of your Facebook data. Uzmite u obzir da će taj proces dugo trajati posebice ako koristite ovu društvenu mrežu već duže vrijeme. Ovime ćete preuzeti svoje postove, fotografije i videe, poruke i sve informacije koje ste sami unijeli.

A sada, brisanje Facebooka. Zapamtite, ovim koracima trajno brišete Facebook i više nećete moći otvoriti taj isti profil niti će svi podaci moći biti vraćeni.

U postavkama nećete moći pronaći opciju za brisanje računa, pa je glavni korak da otiđete na OVAJ link. Pojavit će vam se kratko i jasno – Obriši moj račun ili Delete my Account. Dakako, da biste došli do ovoga, trebate biti ulogirani. Nakon što pritisnete da želite brisanje vaš račun će biti označen za brisanje i odmah nedostupan ostalim korisnicima. Pričekajte nekoliko dana (u nekim slučajevima do 90 dana) kako bi vaš zahtjev bio primljen i prihvaćen Ne prijavljujte se na Facebook u međuvremenu jer ćete svakom prijavom otkazati zahtjev za brisanjem

Ako ugasite Facebook vaši komentari ili reakcije (lajkovi) koje ste ostavili na zidu prijatelja će se i dalje pojavljivati, ali nitko neće biti u mogućnosti odlaska na vaš profil ili gledanja vaših podataka. Također, ne zaboravite, Facebook je između ostalog i vlasnik Instagrama i WhatsAppa, pa ako zaista brinete o svojoj sigurnosti, možete obrisati i te društvene mreže i aplikacije.