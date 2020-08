Radim u medijima, od kuće i moj je zaključak: oprema je pola posla!

Oduvijek sam bila fan rada od kuće. Spletom okolnosti, iako sam do nedavno radila iz ureda, eto me opet za radnim stolom u mom domu.

Jasno mi je da to nije za svakoga, no osobno mi paše sloboda i činjenica da kada poželim svoj ured mogu preseliti u kafić, u prirodu, čak i na more.

Radim u medijima, s klijentima, posao koji je zahtjevan, dinamičan, kreativan, često i zabavan. Sama nepredvidiva priroda posla diktira i nepredvidive dane. Nekad se satreš od posla, nekad možeš uloviti malo lufta. Moguće je da baš zato i volim princip rada od kuće jer kada se desi predah, ne moraš čamiti u uredu. Ipak, ti opušteniji dani su više iznimka nego pravilo, pogotovo u današnje vrijeme. Prijašnjih godina u ljetnom periodu u medijima obično osjetimo olakšanje u smislu količine posla, no ova je godine u mnogočemu drugačija, pa tako i u tome. Drugim riječima – radimo punom parom.

Kako izgleda rad od doma?

Dan otprilike izgleda ovako… Buđenje svaki dan oko sedam sati, plus, minus petnaestak minuta. Divna stvar rada od kuće u odnosu na ured jest činjenica da budilica za mene više ne postoji (što je super jer kad čujem njezin zvuk, naježim se). Tijekom godina sam istrenirala svoj unutarnji sat i organizam, pa idem spavati uvijek u isto vrijeme i budim se u isto vrijeme. To bih preporučila svakome jer, em si naspavan, em imaš neku rutinu koja ti je neophodna za rad od doma.

Odmah nakon buđenja ulijećem pod hladan tuš, koji mi je isto otkriće jer te toliko iznenadi da ti na pamet više ne pada leći u krevet. Na plus trideset, hladan tuš je mana s neba. Nakon higijene, doručkujem i pijuckam kavu. To obično radim uz laptop, čitajući portale i mailove, uz mentalno pripremanje na nadolazeći dan. Ako se tako osjećam, „ured“ si ponekad preselim u obližnji kafić na terasu, pa tamo popijem kavu. Želite li takvu slobodu i lifestyle, svakako vam je potrebna kvalitetna oprema, koja neće štekati i koja odlično funkcionira u raznim uvjetima. Moj odabir je pao na Huawei MateBook X Pro, a malo kasnije ću objasniti zašto baš taj laptop. Odlična stvar kod ovog laptopa je činjenica da stane u moju torbu, pa ga nosim svugdje sa sobom i vadim ga po potrebi. U ovom slučaju na kavu…

Nakon jutarnje šihte dolazim doma i pristavim ručak, dok se on kuha još rješavam mailove. Grupni chatovi su isto nešto što ako radite posao poput mog je dio svakodnevice. Kolaboracija je važna, pa se svi nađemo i zajednički brainstormamo ideje (više mozgova je pametnije od jednog) i dogovaramo detalje produkcija u tijeku.

‘Remote’ posao postaje još lakši uz kvalitetan laptop

Vjerojatno najbolji dio rada od doma jest činjenica da kad vam se prohtje, ured selite na obalu ili planinu, ovisno o preferencijama. Sve što vam treba je malo interneta i dobar laptop. Kada živite takav lifestyle, važno je uz sebe imati dobru opremu koja vas neće iznevjeriti. Zapravo, to je ključno jer tek onda možete okusiti sve blagodati „remote“ rada i ako nemate zakazane sastanke, čitavo ljeto imate priliku raditi uz more.

S obzirom na to da nisam gadget freak, obično tražim pomoć sa strane kada si biram laptop. Na listi mojih zahtjeva obično bude, neka je lijep i lagan. Znam da to nisu jedini parametri kada je u pitanju „ugoda“ rada na laptopu, pa sam se ipak dala u istraživanje. Na popisu karakteristika koje su mi važne pri odabiru laptopa svakako je izdržljivost baterije kako bih mogla, ako mi se prohtje, raditi u hladu uz more. Naravno, tipkovnica isto mora biti ugodna za rad, što ovaj model ima. Ostalo sam poslala dečku na odobrenje i kada je on blagoslovio sve performanse, Huawei MateBook X Pro je postao moj vjerni kolega. Bacite oko što sve nudi ovaj uređaj i uvjerite se sami.

Sadržaj kreirao RTL Digital u suradnji s partnerom Huawei Hrvatska