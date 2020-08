Jedan radni dan multimedijalnog i web dizajnera u medijskoj kući

Najgore mi je kad me pitaju što ja radim u firmi. S obzirom na to da sam radoholičar, uživam u kreativnom kaosu i zanima me apsolutno sve što ima veze s medijima, slikom, zvukom, webom, glazbom i novim tehnologijama, moj odgovor je uvijek dosta širok, ali kratak – Pa dosta toga.

Primarno radim multimedijske specijale u odjelu prodaje RTL-a, to podrazumijeva izradu weba, fotkanje, snimanje i montaža videa, zvuka, izrada grafika, održavanje starih projekata, izradu prodajnih widgeta na Net.hr-u i sve ostalo što me kolege iz drugih odjela uspiju nažicati da ima napravim (što, na moju žalost, nije teško).

Obično se budim oko 7 ujutro kada supruga izlazi i do 8 lagano spremam sebe i klince za vrtić i posao. To razdoblje zovem autopilotom, i ljudi su već navikli da me ne bi trebali ništa pitati dok nisam unio svoju početnu dozu kofeina u sebe. Čak i konobar to zna i već mi kuha kavu čim me vidi da ulazim u obližnji kafić gdje pijem kavu s kolegama i na svom vjernom prijenosniku preletim kroz mailove i eventualno gurnem na Git izmjene koje sam radio dan ranije.

Dobra oprema je pola posla

Imam tu privilegiju da mogu raditi od doma, kada želim, pa se nakon kave često zaletim do stana, stavim nešto krčkati na štednjak i sjedam na balkon obavljati dnevne obveze. Tu moj vjerni Huawei Matebook X Pro zaista ima priliku zasjati. Ja, priznat ću, nisam netko koga bi mogli nazvati light userom. Štoviše, potpuna sam svinja koja istovremeno montira u Premiereu, slaže grafike u Photoshpu i Illustratoru, imam otvoren Chrome s minimalno 35 tabova, Mail, Whatsapp, Telegram, Slack, Git, Deezer itd. Osoba sam koja ne restarta komp dok baš jako ne moram, jer mi treba bar 5 minuta da sve pootvaram što sam ugasio. Što nekada zna trajati mjesecima. I znate kaj, mališa to tolerira bez problema. Ekran je odličan. Slika je oštra, boje su vjerne, a omjer stranica je nešto dublji nego kod standardnih prijenosnika što znači da u istoj veličini kućišta imam više ekrana. Ne znam zašto ovako nije kod svih proizvođača, jer je toliko bolje. Laptop je čvrst, robustan i ne bojim se da ću ga oštetiti, a tipkovnica je jedna od najboljih u klasi.

Sloboda oslobađa od stresa

Najbolja stvar je ipak sloboda koju mi omogućuje. Primjerice, neki dan sam s kolegicom Ivanom, čiji radni dan možete pročitati ovdje, otišao na poslovni ručak i ponajbolju štrudlu u gradu, znajući da ću morati hitno isporučiti nekoliko grafika. To mi nije predstavljalo nikakav problem, jer sam znao da mogu sjesti na obronak potočića koji žubori u restoranu i odraditi sve što trebam uz mrzlo piće. Baterija traje toliko da me uopće nije briga koliko traje. Uvijek je ima dovoljno. Također mi je super opcija multiscreen kolaboracije. To znači da mogu klonirati svoj mobitel na ekran računala i ne moram voditi brigu hoće li mi prijenosnik slučajno pasti iz krila dok se javljam na mobitel. Jako, jako kul.

Poslije ručka, ako nisam u firmi ili na nekom sastanku, obično sam doma za svojim stolom kojeg se trudim održavati idiličnim kojeg sam ukrasio sitnicama za inspiraciju, poput drvene ruke, art deco grafike R2-D2-a iz Ratova Zvijezda i mini vintage pojačala na koje spajam gitaru kako bih bio uviđajan susjed i ne trgao ljudima prozore s lampašem kojeg držim u garaži.

Toliko sam se utopio u suživot s radom od kuće i lako prenosivim računalom zbog kojeg zapravo ne moram biti kod kuće, da mi je život zadnjih par mjeseci dosta bezbrižniji i lagodniji. Mogu raditi s balkona, ispod nekog starog drveta u debeloj hladovini, otići na sladoled uzet si pauzu i lupati bubnjeve u garaži. Osjećam se slobodnije no ikad. Pogotovo sada ljeti kada je grad poluprazan i realno bilo gdje mogu doći za 20 minuta. Popio sam kave s prijateljima s kojima se nisam vidio mjesecima, imam slobodu uživati u danu, otići negdje van grada i uživati u stvarima koje volim, znajući da ću sav posao obaviti i da imam alate za to. A i razina stresa mi je dosta niska.

