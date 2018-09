TEHNOLOGIJA JE DIVNA STVAR: Sony izbacio slušalice s kojima možete plivati i roniti

S novim Sony WF-SP900 bežičnim sportskim slušalicama sada možete slušati glazbu bežično, čak i bez pametnog telefona, što ih čini idealnim izborom za vježbače. U potpunosti bežični dizajn znači da možete se možete kretati slobodno, bez ikakvih ograničenja dok slušate omiljene melodije s najvišom razinom udobnosti za vaše uši.

Kada slušalice SP900 povežete s vašim pametnim telefonom ili kompjuterom preko bluetootha, možete uživati slušajući glazbu u trajanju od tri sata (do 12 sati s futrolom za punjenje). Oslobođeni od ostalih uređaja, možete uživati u glazbi smještenoj u integriranu memoriju slušalica kapaciteta 4GB, koja omogućava čuvanje do 920 pjesamai, kao i trajanju baterije od 6 sati (do 21 sat s futrolom za punjenje).

Ovaj par potpuno bežičnih slušalica je također kompatibilan s NFC funkcijom za praktično uparivanje.

Slušalice SP900, osim što su potpuno vodootporne i bežične, otporne su čak i na slanu vodu pa vam omogućavaju vam da plivate u bazenu ili u moru do dubine od 2 metrai, što je idealno ako želite plivati bez dodatnog uređaja za reprodukciju glazbe koji ograničava vaše kretanje. Također, one se mogu i oprati, što znači da možete očistiti nakon vježbanja. Ove slušalice su otporne i na prašinu što ih s obzirom na njihovu izuzetnu izdržljivost čini sjajnim saveznikom tijekom sportskih aktivnosti.

Mogu se pohvaliti poboljšanim ergonomskim dizajnom dostupnim u tri boje i s 4 različite veličine slušalica. One mogu biti postavljene tako da vam odgovaraju u svim aktivnostima. Ukoliko ronite, tu su slušalice za plivanje koje su također dostupne u 4 veličine. Osim toga postoji i opcija korištenja kabla za dodatnu sigurnost.