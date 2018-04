ROBOTI ĆE BROJČANO NADMAŠITI LJUDE ZA SAMO 30 GODINA: Hoće li uskoro pokušati ‘preuzeti vlast’?

Poznati futorulog predviđa da će broj robota na Zemlji do 2048. biti gotovo 10 milijardi.

Za samo 30 godina na našem će planetu biti više robota nego ljudi, tvrdi jedan od vodećih stručnjaka za futurologiju dr. Ian Pearson, piše Mirror.

U svome je istraživanju došao do zaključka da bi roboti mogli postati emocionalno inteligentni do 2028. godine. A ionako je sve više ljudi nervozno zbog straha da bi roboti u ne tako daleko vrijeme mogli pokušati ‘preuzeti vlast’.

Ljudski strahovi u vezi robota

Studija provedena na 2000 ljudi pokazala je kako ih se 71% boji ustanka umjetno inteligentnih robota, a gotovo šest od deset vjeruje da su roboti prijetnja butučnosti čovječanstva. Više od polovice reklo je kako vjeruju da znanstvenici neće biti u stanju kontrolirati ustanak umjetno inteligentnih robota.



Više od trećine, 37%, boji se pak da će roboti uskoro postati inteligentniji od ljudi. Nadalje, 25% ispitanika boji se da neće moći razlikovati ljude i robote, a 16% ih se boji mogućnosti da će ljudi biti u vezi s robotom.

“Broj robota na svijetu danas je vjerojatno negdje oko 57 milijuna”, rekao je dr. Pearson. “Ovaj bi broj trebao u bliskoj budućnosti brzo rasti i do 2048. trebali bi po brojnosti preteći ljude, te ih biti 9,4 milijarde. No ako uzmemo u obzir vjerojatno ubrzanje prouzročeno tržištem, to bi se moglo dogoditi već i 2033.”