Počelo je! Švedska tvrtka ugrađuje čipove ispod kože zaposlenika

Počelo je! Distopijska vizija svijeta u kojem konačno i ljudi dobivaju ugrađene čipove ispod kože, upravo je postala stvarnost.

Želite ući u svoj ured, koristiti fotokopirni aparat ili možda samo kupiti sendvič? Svi smo već godinama navikli da provalačenjem kartica dobijamo ove stvari. No, Epicenter, novi hi-tech uredski blok u Švedskoj, odlučio se za drugačiji pristup – čip ispod kože.

Svaki zaposlenik da bi ušao mora na ulaznim vratima podići ruku i dopustiti da mu skener skenira čip umetnut ispod kože. Riječ je o RFID (radio-frequency identification) čipu veličine zrna riže koji je implantiran u ruku. Uskoro će svi zaposlenici, njih oko 700 koji rade u tom kompleksu dobiti šansu da budu “čipirani”.

Zasada pomoću čipa mogu ulaziti u zgradu i koristiti fotokopirne aparate, međutim uskoro će moći plaćati kavu jednostavnim dodirom ruke. Za ugradnju čipa potrebno je malo stisnuti zube jer postupak nije posve bezbolan.

Čip se ugrađuje između palca i kažiprsta. Žele li ljudi to zaista? Hannes Sjoblad koji radi za Swedish Biohacking Group kaže da su ti čipovi “intuitivni”.

“Mi već komuniciramo s tehnologijom i to cijelo vrijeme. Danas je to malo zbrkano – trebaju nam PIN kodovi i lozinke. Ne bi li bilo lakše samo dodirivanje rukom? To je zaista intuitivno”, kaže Sjoblad za BBC.

Ipak, Sjoblad i Swedish Biohacking Group ne namjeravaju stati na ovome, već nas, kako kaže, sve žele pripremiti za dan kada nas svi budu željeli “čipirati” svojim čipovima.

“Želimo biti u stanju razumjeti ovu tehnologiju prije nego velike kompanije i velike vlade dođu do nas i kažu nam da bi odsada svi trebali biti čipirani – čip Porezne uprave, Googleov ili Facebookov čip itd”. Tada ćemo, kaže on, svi biti u stanju postaviti pitanje o načinima na koje implementiramo tehnologiju i to s pozicije mnogo većeg znanja o tome.

Trenutačno smo u fazi nosive (wearable) tehnologije, no sasvim izvjesno je da će sofisticiraniji čipovi jednom zamijeniti te tehnologije (u koje primjerice ubrajamo “fitness” narukvice, pametne majice i sl.), te ćemo se morati naviknuti na to da nas nadopunjuju.

Svašta je moguće, no je li kulturološki prihvatljivo umetati ljudima tehnologiju ispod kože? Možda. Uostalom, što će nam roboti, kad ljude možemo pretvoriti u robote?