NOVI iPHONE JE VEĆ NA PUTU?! Ako vam X nije dovoljan, stiže njegov mlađi, ali veći brat

Početkom jeseni mogli bi stići iPhonei X i u drugim veličinama.

Apple bi trebao predstaviti veću verziju svog najnovijeg iPhonea X, nazvanog iPhone X Plus kasnije ove godine. Baš kao i iPhone 7 Plus i iPhone 8 Plus, iPhone X Plus u osnovi bi bio veća (i vjerojatno skuplja) verzija trenutačnog Appleovog najnovijeg smartfona, piše Mirror.

Sudeći po informacijama koje su procurile na stranicu MacRumors, iPhone Plus imati će 6.5-inčni OLED ekran istog dizajna kao i standardni iPhone X. Zadržati će kameru s dvije leće, ali će joj ubaciti još pixela, te će biti opremljen dugotrajnijom baterijom, šuška se.

Apple said to be working on 6.5-inch “iPhone X Plus” with 1242 x 2688 resolution. pic.twitter.com/wvlw52qms8 — iOS Beta Releases (@iOSBetaReleases) February 26, 2018

Tri vrste iPhonea X

Neke glasine tvrde kako bi Apple mogao uvesti dual-sim sustav za iPhone X Plus koji bi omogućio korisnicima korištenje dva različita broja na istome uređaju. To bi bili prvi put da iPhone ima tako što. Osim iPhonea X Plus, Apple bi mogao predstaviti i treći telefon koji bi bio manji od dtandardnog iPhonea X , te bi preuzeo finkciju iPhonea SE, tzv. ‘budget’ opcije.

Apple tradicionalno predstavlja svoje nove iPhone početkom rujna, te je vrlo vjerojatno da ćemo kako vrijeme bude prolazilo viđati sve više glasina.