NIKADA NEĆEMO IMATI VJEČNU BATERIJU: Evo zašto vam se mobiteli sve brže prazne

Mnogi ljudi danas žive gotovo pa u strahu da će im se baterija smartfona isprazniti.

Iako proizvođači mobilnih uređaja konstantno tvrde kako su poboljšali trajanje baterija, često imate osjećaj kako je baterija vašeg telefona samo pet minuta od toga da ‘crkne’, piše Daily Mail.

Ovo je vjerojatno posljedica ‘gubitka kapaciteta’, što znači da svaki put kada ponovo punite bateriju određen dio energije se izgubi. Proporcija izgubljene energije raste svaki put kada priključite svoj uređaj na punjač. Dakle, svaki put kada pojurite priključiti svoj smartfon kako bi napunili bateriju, vi joj ustvari skraćujete trajanje. Iako se konstantno pojavljuju baterije koje se pune brže i traju dulje, biti će nemoguće napraviti bateriju koja stvarno traje vječno, i može se puniti beskrajan broj puta dok zadržava iste karakteristike.

Zašto baterije umiru? I zašto ih se može ponovo puniti samo određeni broj puta prije no što više ne mogu trajati korisno dugo?

‘Gubitak kapaciteta’

Stručnjaci za baterije nazivali su glavni problem ‘gubitak kapaciteta’. Ljudi se često žale “Tek što sam napunio bateriju, a već je prazna’. Rezultat je to drugog zakona termodinamike, koji glasi da kad god se odvija neki stvarni progres, dođe do određenog nenadoknadivog gubitka energije.

Svaki put kada se baterija puni ili prazni, dođe do gubitka malene količine energije, malog gubitka kapaciteta baterije koji se ne može nadoknaditi.

Kako bi bolje zamislili kako to radi, zamislite korištenje baterije kao prebacivanje vode između dvije posude. Korištenje baterije je kao ulijevanje vode iz posude A u posudu B, a punjenje baterije je poput ulijevanja vode iz posude B u posudu A. Čak i ako to naprevite nekoliko puta bez da prolijete i jednu kap, primjetiti ćete da svaki put na dnu posude is koje sete izlili vodu ostane par kapljica koje ne možete izliti.

Sada zamislite ulijevanje iz jedne posude u drugu po stotine ili tisuće puta tijekom perioda od dvije, tri godine (za bateriju mobitela) ili 10 do 20 godina (za električni automobil).

Gubljenje energije s vremenom raste

S vremenom, sve te tisuće malih i velikih kapi skupe se u veliku količinu vode koja nedostaje. Čak i ako utrošite i jedva vidljivu kapljicu, desetinu mililitra, po se pretvori u litru ako se ponovi 10.000 puta.

Baš kao što se količina vode neizbježno smanjuje svaki put kada se ulijeva iz jedne posude u drugu, više je energije potrebno da bi se baterija napunila nego što ona u stvari pohrani, a manje nergije izađe ih nje nego što se u njoj nalazi. Odnos izgubljene energije u odnosu na pohranjenu s vremenom raste.

U stvari, što više koristite bateriju, to se više energije gubi, te će skorije baterija doći do točke kada je mrtva i više se ne može puniti.