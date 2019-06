KAD ŽELITE FOTKE IZ POSEBNOG KUTA: Selfie dron koji i nije dron… Samo ga otvorite i bacite u zrak!

Hover Camera je poput kamere na pametnijem pametnom telefonu – koji leti, piše cnet.

Veličine otprilike prosječne tvrdouvezene knjige kada je sklopljena, vjerojatno nikada ne biste pomislili da je riječ o kameri, a kamoli letećoj.

Četiri properela i motora Hover Camere smješteni su u kućište od ugljičnih vlakana, koje nije samo čvrsto i lagano, već je i projektirano tako da pomaže pri hlađenju unutrašnjih komponenti. Samo joj otvorite ‘krila’ i spremna je za let. Uključite ju, pustite i kao što joj kaže i ime, samo će lebdjeti usred zraka.

Ovaj nevjerojatni dron za selfie koji stane na zapešće ruke upravo je osvojio 500.000 dolara

Sama vas prati gdje idete

Ovaj kvadkopter koristi optičke i sonarne senzore kako bi se postavio u pravilan položaj i stabilizirao, dok procesor Snapdragon 801 (koji se nalazi i u smartfonima poput HTC One M8 i Samsung Galaxy S5) upravlja posebno razvijenim kompjuterskim vidom i umjetnom inteligencijom kako bi otkrio i pratio prepreke i lica. Ne treba vam kontroler jer ova lebdeća kamera jednostavno koristi lica da bi sama sebe vodila okolo.

Ako želite da bude na većoj visini (maksimalna visina lebdenja je 50 metara), možete koristiti aplikaciju s iOS-a ili Androida kako bi postavili dron u željeni položaj pomoću nekoliko jednostavnih komandi. Aplikacija će vam ponuditi automatske opcije za snimanje panoramskih videa i 90° i 360° orbita. Možete i odmah prebaciti ili dijeliti fotografije i video snimke s vašeg uređaja.

Kamera od 13 megapiksela nalazi se na sitnome prstenu koji pomaže stabilizirati kameru i može se pomicati gore – dolje. Kako bi video bio što kvalitetniji koristi se i elektronička stabilizacija, pomoću koje se mogu napraviti snimke u 4K kvaliteti.

Kao i kod većine malih dronova, najveći nedostatak je kratkotrajna baterija, čije punjenje traje samo do 7 minuta. Srećom, baterije se lako zamjenjuju.

Autor projekta je Zero Zero Robotics, startup iz Pekinga koji je radio na lebdećoj kameri preko dvije godine. Kažu kako bi kamera trebala biti spremna za prodaju do ovogodišnjih blagdana, a da bi cijena trebala biti nešto manje od 600 dolara (4.000 kuna).