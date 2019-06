APPLE GUBI KORAK S KONKURENCIJOM: Najavili su velike promjene, među kojima je i gašenje najpoznatijeg servisa

iTunes je odavno izgubio korak za konkurencijom, a i ne uklapa se u Appleove planove o razvoju novih aplikacija

Danas u San Joseu počinje Appleova konferencija razvojnih, a glavni direktor Tim Cook će, zajedno s ostalim čelnicima tvrtke, predstaviti novitete, koji se ponajprije tiču softvera, a zatim i hardvera, piše Bloomberg.

Najveća promjena tiče se mobilnih aplikacija. Naime, programeri će dobiti nove alate za izgradnju iOS aplikacija za Mac računala, što će objediniti Appleov ekosustav aplikacija. To je logičan nastavak razvoja softvera koji je započeo prošlogodišnjim uvođenjem verzija aplikacija News, Voice Memos, Home, and Stocks za iPad. Cilj je da će sve aplikacije moći funkcionirati na svim Appleovim uređajima. Stoga se planira spajanje dosadašnjih razvojnih tehnologija za računala i mobilne uređaje.

“Prijelaz možda neće biti dovršen nekoliko godina, ali ovo je najveći korak koji je Apple napravio prema ujedinjenju svojih dviju platformi”, izjavio je developer Steven Troughton-Smith i dodao: “Apple i razvojni inženjeri mogu uložiti više truda u jednu verziju aplikacije, umjesto da dvaput rade isto.”

Zbogom, iTunes

Apple također osigurava da su njegove temeljne aplikacije uvijek na dohvat ruke. Tvrtka priprema velike izmjene aplikacija Reminders i Health i nadogradnje za Maps, Messages, Apple Books, Home i Mail. U planu je i spajanje korisnih aplikacija Find my iPhone i Find My Friends u jednu.

No. čini se kako se u te planove ne uklapa iTunes, aplikacija za slušanje glazbe i podcasta te gledanje filmova i TV emisija. Nakon 18 godina i izgubljene utrke s drugim audio servisima, poput Spotifyja ili Deezera, iTunes će zamijeniti tri nove aplikacije: Music, TV i Podcast. To odgovara strategiji Appleovih medijskih aplikacija na iPhoneima i iPadima. Korisnici će i dalje moći njima upravljati, kao i s iTunesom, putem aplikacije Music.

Proširena stvarnost i zdravlje

Nove softverske značajke pomoći će izgradnji novih sustava proširene stvarnosti, ali i unaprijediti sve opcije u aplikaciji Health. Od poetka bavljenja tehnologijom proširene stvarnosti (AR) 2017. godine, Apple svake godine dodaje nove AR značajke svom softveru iOS. No, mala je vjerojatnost da će Apple sada predstaviti svoje AR naočale. Najprije će im trebati veza s iPhoneom za određene zadatke, a navodno je u internim verzijama iOS-a 13 već dodana tehnologija za podršku. Apple o tome neće govoriti javno, no čini se da bi AR naočale mogle ugledati svjetlo dana 2020. godine.

Zdravlje je postalo temeljni dio mnogih Appleovih proizvoda. Ove će godine, osim obnovljene aplikacije Healthza iPhone, biti predstavljeno praćenje zdravlja sluha, odnosno značajke koje mjere glasnoću vnajskog okruženja ili glazbe u slušalicama. Nove značajke uključuju i poboljšani način mirovanja za sve nove Appleove mobilne uređaje te bolju podršku za slušne dodatke. Također se planira sveobuhvatnije praćenje menstrualnog ciklusa na iPhoneu i nekoliko novih zdravstvenih aplikacija za Apple Watch.

Mijenja se hardverska hijerarhija

A kad smo već kod Apple Watcha, on bi trebao biti neovisniji, što znači da iPhone više nije u centru zbivanja. Kada je Apple 2015. godine lansirao Watch, mislio se da će on biti sljedeća “velika stvar” nakon iPhonea. No prodaja nije dostigla razinu iPhonea, a Watch se i dalje oslanja na pametni telefon. Nakon što mu je prije dvije godine dodana podrška za mobilno povezivanje, tvrtka će upotrijebiti svoje sljedeće softversko ažuriranje, watchOS 6, kako bi sat dodatno oslobodila iPhonea, dodavanjem ugrađenog App Storea i novih aplikacija poput kalkulatora, diktafona i novih značajki slanja poruka.

Promjene se događaju i u hijerarhiji računala. Appleov iPad je već godinama zamjena za Mac računala. No, mnogi korisnici su primijetili da je softver slab, iako je hardver dovoljno dobar. Apple planira premostiti taj jaz poboljšanjima početnog zaslona i novim značajkama vezanim za korištenje više aplikacija odjednom, kako bi iPad bio sličniji računalu.