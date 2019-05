ZVIJEZDU REALA POSJETIO STARI POZNANIK: Modrić uživao u društvu slavnog Hrvata: ‘Mi spremni, ne znamo za ostale’

View this post on Instagram

Discussing our tactics for June 12th. See you there @lukamodric10 🎾 🎾⁣⁣⁣ ⁣⁣ For more updates be sure to follow @marincilicfoundation⁣⁣⁣⁣ ⁣⁣⁣⁣ Pripreme su krenule 🎾 Mi spremni, ne znamo za ostale 😜 Vidimo se na Šalati 12.06.⁣⁣! ⁣⁣ . ⁣⁣⁣⁣ . ⁣⁣⁣⁣ #MCF #gemsethrvatska #idemo #charity #tournament #tennis #hrvatska ⁣⁣⁣ #teamcro