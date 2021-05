ZVIJEZDI EUROPSKOG VELIKANA ĆE SE DOGODITI NEVJEROJATNA STVAR: Uskoro će imati više osvojenih trofeja nego godina

Francuski nogometaš koji nastupa za njemčkog velikana Bayern Kingsley Coman u lipnju će napuniti 25 godina, a već je u karijeri osvojio 24 trofeja.

BAYERN UTRPAO ŠEST KOMADA MONCHENGLADBACHU ZA POTVRDU NASLOVA PRVAKA: Lewandowski blizu rekorda Gerda Mullera

Coman je u dosadašnjoj karijeri nostio dres europskih velikana, francuskog Paris Saint Germaina, talijanskog Juventusa te njemačkog Bayerna, u koji je stigao 2017. i s kojim je u subtu osigurao novi naslov prvaka Njemačke.

Uz uspjehe u klunovima, s kojima je svajao Ligu prvaka, Svjetsko klupsko prvenstvo te europski Superkup, Coman je s francuskom reprezentacijom postao svjetski prvak 2018. godine.

S PSG-om je osvojio tri trofeja, s Juventusom četiri, a s Bayernom čak 17.

Kingsley Coman's insane trophy cabinet.

🏆🇫🇷 2013 (PSG)

🏆🇫🇷 2014 (PSG)

🏆🇮🇹 2015 (Juve)

🏆🇮🇹 2016 (Juve)

🏆🇩🇪 2016 (Bayern)

🏆🇩🇪 2017 (Bayern)

🏆🇩🇪 2018 (Bayern)

🏆🇩🇪 2019 (Bayern)

🏆🇩🇪 2020 (Bayern)

🏆🇩🇪 2021 (Bayern)

He's still only 24 years old 😳 pic.twitter.com/tjSqGgVn7Y

— Oddspedia (@oddspedia) May 10, 2021