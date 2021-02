ZVIJEZDA VELIKANA SUSPENDIRANA NA GODINU DANA: Hoće li mladi hrvatski vratar zauzeti njegovo mjesto?

Vratar nizozemskog nogometnog velikana Ajaxa Andre Onana (24) suspendiran je na godinu dana zbog pozitivnog dopinškog testa, objavili su “Kopljanici” na svojoj stranici. Kamerunski reprezentativac je pao na dopinškoj kontroli 30. listopada prošle godine kada je u njegovom urinu pronađen zabranjeni furosemid.

Onana se branio kako je zabunom uzeo tabletu koju je liječnik prepisao njegovoj supruzi. Međutim, Europska nogometna federacija (UEFA) nije imala milosti i suspendirala ga je do 5. veljače iduće godine. U Ajaxu su već najavili žalbu Sportskom arbitražnom sudu (CAS).

“Izričito se odričemo lijekova koji poboljšavaju performanse i zalažemo se za čisti sport. Andre je vrhunski vratar, koji je godinama dokazao svoju vrijednost za Ajax. Nadali smo se uvjetnoj suspenziji ili manjoj kazni jer njegova namjera nije bila jačanje tijela i time poboljšanje izvedbe,” kazao je generalni direktor Edwin van der Sar.

Onanina suspenzija otvara mjesto na vratima mladom hrvatskom golmanu Dominiku Kotarskom (20) koji je stigao u Ajax 2018. iz zagrebačkog Dinama. Prvo je bio u drugoj momčadi, a od 2019. je član prve momčadi.

U konkurenciji za mjesto na vratima su i iskusni Maarten Stekelenburg (38), te Kjell Scherpen (21).

