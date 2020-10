Real Madrid je pobijedio Barcelonu na Camp Nou rezultatom 3:1

Nogometaši Real Madrida ovog su vikenda pobijedili Barcelonu s 3:1 u velikom derbiju i osvojili jako važna 3 boda.

Prije ove utakmice nogometaši slavnog Kraljevskog kluba izgubili su posljednje dvije utakmice. Prvo ih je pretprošli vikend u prvenstvu pobijedio novi prvoligaš Cadiz, a nakon toga su u izgubili u prvom kolu Lige prvaka od ukrajinskog Šahtara.

Nezadovoljna zvijezda

Nakon tih poraza španjolski mediji su bili uvjereni da će trener Reala Zinedine Zidane mogao dobiti otkaz, no sada je, nakon važnog trijumfa u Kataloniji, situacija puno bolja.

No, ipak nije sve idealno.

Španjolski reprezentativac Isco igrač je Reala od 2013. godine i iako to po svojim kvalitetama možda i zaslužuje, on nema garantirano mjesto u prvoj momčadi jer se Zidane najčešće odlučuje za neke druge igrače.

Problem sa zamjenama

Kamere su snimile nezadovoljnog Isca kako svoj status komentira za vrijeme utakmice protiv Barcelone.

“Kada me on želi izvaditi iz igre, zamijeni me u 50. ili 60. minuti, a nekad i pod poluvremenom. A kada me želi uvesti u igru onda ulazim u 80. minuti”, Reakao je Isco.

Njegovu izjavu snimio je Movistar, a na snimci se mogu vidjeti njegovi suigrači Luka Modrić i Marcelo kako se smiju nakon tih riječi.

Podsjetimo, kapetan hrvatske reprezentacije Modrić je postigao vrlo atraktivan gol za konačnih 3:1 protiv Barcelone.