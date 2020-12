Krovna međunarodna nogometna organizacija FIFA prošlog tjedna je dodijelila svoju nagradu “The Best“ nogometašicama, nogometašima te trenerima koji u ovoj godini bili najbolji na svijetu.

FIFA PODIJELILA NAGRADE NAJBOLJIMA NA SVIJETU: Messi dobio nasljednika na tronu, izabrana najbolja momčad, trener i gol sezone

Nagradu koja je privukla najviše pažnje, onu za najboljeg nogometaša na svijetu, ponio je poljski napadač Robert Lewandowski, koji je nagradu uzeo ispred Cristiana Ronalda i Lionela Messija, koji je nagradu uzeo prošle godine.

OFFICIAL: The full rankings list for #TheBest Men's FIFA Player of the Year for 2020. pic.twitter.com/9FUzXlLL03

— Squawka News (@SquawkaNews) December 17, 2020