ZVIJEZDA PSG-A U OGROMNIM PROBLEMIMA: Doktor otkrio da je u jako teškom stanju; ‘Poput zombija je…’

Argentinski nogometaš i član francuskog prvaka Paris Saint Germaina Angel di Maria nalazi se u teškom stanju, objavio je Le Parisien.

Nakon što se pojavila pandemija koronavirusa i Prva francuska nogometna liga (Ligue 1) je prekinuta, Di Maria je imao jako puno problema s nesanicom, tjeskobom, pa čak i depresijom.

Di Maria Described as a 'Zombie' During Coronavirus Quarantine https://t.co/xzoFtv4Gb3

