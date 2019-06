KOVAČ U PROBLEMIMA: Jedna zvijezda potvrdila odlazak, druga ga najavila, a zapeli su i pregovori oko velikog pojačanja

Hrvatski stručnjak slaže križaljku za novu sezonu

Razgovarali smo i zamolio me da mu ne aktiviramo otkupnu klauzulu. Tako da to više nema smisla. Želi igrati redovno, a to mu ovdje ne možemo garantirati. Osobno mi je žao zbog toga. Riječi su to kojima je Karl-Heinz Rummenigge, drugi čovjek Bayerna, potvrdio da klub neće od Real Madrida otkupiti Jamesa Rodrigueza.

A mogli su to napraviti za 42 milijuna eura i potom ga prodati po puno višoj cijeni, ali Bayern je pokazao da to nije način na koji oni posluju.

U razgovoru za SportBild osvnuo se i na Leroya Sanea, igrača Manchester Cityja kojeg žele dovesti na Allianz Arenu.

Nije odlučio

“Navodno on još nije donio odluku. Hasan Salihamidžić vodi pregovore. Mislim da je on iznimno uzbudljiv igrač što se tiče njegovih nogometnih kvaliteta, ali i kao osoba”, kazao je.

U međuvremenu, Renato Sanchez najavio je da bi uskoro mogao napustiti München.

“Ne želim opet ići na posudbu. Ako moram otići, onda želim da to bude trajno”, kazao je također za SportBild.

Vijest je iz Bavarske i da je Niko Kovač dobio zeleno svjetlo za imenovanje Hansija Flicka svojim pomoćnikom. Uskoro će dvojac održati sastanak sa Salihamidžićem nakon čeka bi stvar trebala postati službena.