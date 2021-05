ZVIJEZDA MANCHESTER CITYJA PRED TEŠKOM ODLUKOM: Na stolu ima tri ponude, ali njega zanima samo jedan klub

Slavni argentinski napadač Sergio Aguero (32) ovoga će ljeta, nakon istejka ugovora, napustiti svoj Manchester City i karijeru nastaviti u novom klubu.

AGUERO JE ZBOG JEDNOG POTEZA POSTAO NAJVEĆI TRAGIČAR CITYJA, PLJUŠTE REAKCIJE: ‘Pa on to ni na treningu nikad nije zabio’

Aguero je na klub s Etihada došao 2011. i od tada je zabio rekordnih 258 golova u 388 utakmica te s Manchester Cityjem osvojio četiri naslova engleskog prvaka, jedan FA kup i pet Liga kupova, a sada je, nakon cijelog desetljeća u Manchester stigao trenutak za rastanak.

Još uvijek nije objavljeno gdje će argentinski golgeter nastaviti karijeru, no najviše ga se povezuje sa španjolskim velikanom Barcelonom.

Talijanski stručnjak za transfere Fabrizio Romano u peatk je objavio da su tri kluba kontaktirala Aguera i pokušala s njim potpisati ugovor, no da im je stigao odgovor da Aguero želi otići u Barcelonu, gdje bi mogao igrati s najboljhim nogometašem na svijetu, svojim sunarodnjakom Lionelom Messijem.

Aguero has been approached by 3 clubs. Answer: ‘Sergio priority is to join Barcelona’. 🔵🔴 #FCB

Negotiation ongoing.

Potential contract until 2023.

He’s reducing his salary only for Barça [less than €10m].

Final decisions about Depay and Aguero only in the next weeks. 🇦🇷🇳🇱

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2021