Juventus je u posljednjoj utakmici u Seriji A uz puno muke pobijedio Sassuolo s 3:1

Talijanski prvak Juventus je u nedjelju u 17. kolu talijanskog nogometnog prvenstva s mnogo muke pobijedio Sassuolo sa 3-1 skočivši na četvrto mjesto Serie A.

NEPREPOZNATLJIVI JUVE JEDVA DO TRI BODA S IGRAČEM VIŠE: Ronaldo zabio za povijesni rekord, pogledajte gol kojim je preskočio Pelea i izbio na vrh

Juventus je s igračem više poveo u 51. minuti preko Danila, no sedam minuta kasnije Gregoire Defrel je zabio za 1-1. Domaćin je bio korak do nove prednosti u 67. minuti, no Federico Chiesa je pogodio vratnicu. Šest minuta kasnije Cristiano Ronaldo je imao zicer, no Andrea Consigli je sjajno reagirao.

Završnica utakmice odlučila

I hrabri gosti su imali nekoliko prilika, možda i za podvig. Ipak, u 82. minuti Aaron Ramsey je zabio za 2-1, a u posljednjim trenucima susreta Ronaldo je postavio konačnih 3-1.

Juventusu se u završnici ozlijedila velika zvijezda, Argentinac Paolo Dybala, a umjesto njega je ušao Dejan Kuluševski, 20-godišnji švedski napadač koji ove sezone ima sve veću ulogu u momčadi Andree Pirla.

Talentirani Kuluševski za švedsku reprezentaciju debitirao je u studenom 2019. godine, a njegov dolazak u nacionalnu momčad zagovarao je legendarni Zlatan Ibrahimović, napadač Milana koji je u reprezentativnoj mirovini od 2016.

Posljednjih mjeseci nagađa se da bi se “Ibra” mogao vratiti u reprezentciju i nastupiti na ovogodišnjem Europskom prvenstvu, a Kuluševski se nada da će se to dogoditi.

‘To bi bilo prekrasno’

“Pišemo jedan drugome. On je moj idol, nitko ne može napraviti ono što on radi. Kada on kaže nešto lijepo o meni, to me tjera da još napornije radim jer sam zbog toga jako ponosan”, rekao je Kuluševski pa zatim imao zahtjev za svog idola:

“Stvarno se nadam da će se vratiti u reprezentaciju i opet igrati za Švedsku. To bi bilo prekrasno, kako za mene, tako i za cijelu Švedsku. Ajmo, Ibra!”.

Podsjetimo, Kulušrvskog su dobro zapamtili i navijači hrvatske reprezentacije jer je bio strijelac u utakmici Lige nacija protiv Hrvatske koju je Švedska pobijedila 2:1.