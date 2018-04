ZVIJEZDA JUVEA BJESNILA U TV PRIJENOSU: ‘Nogomet mi se sve više i više gadi, zgroženi smo’

Nogometaši Real Madrida plasirali su se u polufinale Lige prvaka nakon što su u dvije utakmice bili bolji od Juventusa.

Odluka engleskog djelitelja pravde Michaela Olivera toliko je pogodila francuskog nogometaša Mehdija Benatiju da je javno izrazio gađenje spram sportu koji mu je pružio sve uz životu. Duboko u sudačkoj nadoknadi, nekoliko sekundi prije kraja regularnog dijela utakmice, njegov start nad Lucasom Vazquezom sudac je okarakterizirao kao kazneni udarac.

Nogometni stručnjaci i javnost još će dugo vremena polemizirati je li Oliver trebao pokazati na bijelu točnu, međutim branič smatra da je pogriješio. O tome je progovorio za francuski beIN Sports.

“Bio sam tamo i gledao snimku, ne možeš za to svirati prekršaj. Kada uložiš toliko puno napora protiv velike momčadi poput Reala, ne može se dogoditi da sudac svira takav penal u 93. minuti, jer iskreno, ova utakmica trebala je otići u produžetke”, smatra Francuz.



Medhi Benatia en direct sur beIN SPORTS : "Je suis dégoûté du monde du football !"#RMAJUV pic.twitter.com/dQHS3mAtvv — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 11, 2018

“Ponosan sam na svoju momčad, ali nogomet mi se sve više gadi. Možda se grubim čini ovo što sam rekao, ali nakon tolikog truda ne može se dogoditi da sudac svira kazneni udarac u 93. minuti i uništi nadu ljudima”, poručio je.

“Da sam napravio čisti prekršaj odmah bi to priznao jer bi u suprotnom dao gol. Ali to nije bio slučaj. Napravio sam sve kako ga ne bih dodirnuo, ali na kraju krajeva nogomet je kontaktni sport. Moguće je da sam ga dodirnuo desnom nogom, ali nisam ga gurnuo. Odluka je bila jako loša. Zgroženi samo, ali to je život, to je nogomet”, završio je.