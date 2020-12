U dramatičnom raspletu skupine B nogometne Lige prvaka, plasman u osminu finala izboril su Real Madrid i Borussia Moenchengladbach, Šahtar seli u Europsku ligu, dok je Inter završio svoju europsku priču za ovu sezonu.

Uoči posljednjih 90 minuta sve četiri momčadi iz skupine B mogle su do osmine finala, a na koncu radovali su nogometaši Real Madrid koji su pobijedili Borussiju sa 2-0, ali i Nijemci usprkos porazu.

Borussiji su u pomogli Inter i Šahtar odigravši na San Siru bez pogodaka. Da je netko na San Siru zabio išao bi dalje, ovako Borussija prvi put u svojoj povijesti prolazi u osminu finala. Šahtar za utjehu prelazi u Europsku ligu, dok je Inter ostao bez osmine finala treću sezonu uzastopce.

Inter Milan and Shakhtar Donetsk eliminated from the Champions League after drawing 0-0 at San Siro. https://t.co/agwKNwbfK4

