Belgijski napadač Romelu Lukaku (27) stigao je u redove milanskog Intera u kolovozu prošle godine iz engleskog Manchester Uniteda i jako brzo postao jedna od najvećih zvijezda Nerazzurra.

ČITAVA EUROPA BRUJI O NEUMOLJIVOJ INTEROVOJ MAŠINI ZA GOLOVE: Past ćete u nesvjest kad vidite ovo

Lukaku je pogotovo impresivan bio u 2020. godini, kada je za Inter i reprezentaciju kombinirano postigao 28 golova u 36 odigranih susreta i prometnuo se u jednog od najubojitijih svjetskih napadača.

Lukaku je očito jako dobro svjetstan u kakvoj se formi nalazi pa je tako dao interjvju za France Football u kojemu je (između ostalog) rekao da smatra kako je jedan od najboljih pet naopadača na svijetu u ovom trenutku.

