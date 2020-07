ZVIJEZDA DINAMA IDE U ENGLESKU? O njegovom transferu se piše već duže, a sada se popisu zainteresiranih pridružio još jedan slavni klub

Zvijezda zagrebačkog Dinama i bosanskohercegovački reprezentativac Amer Gojak gotovo će sigurno napustiti Maksimir u nadolazećem prijelaznom roku.

NAJTRAŽENIJI IGRAČ DINAMA: Traži ga talijanski velikan i još nekoliko klubova iz 'lige pet'

Već se pisalo da su za njega zainteresirani talijanski prvoligaši Atalanta i Fiorentina te engleski Everton, a sada je talijanski stručnjak za transfere Nicolò Schira objavio da se toj listi pridružila i prvoplasirana momčad engleske Druge lige, Championshipa, Leeds United koji uoči zadnja dva kola ima dva boda ispred drugoplasiranog West Broma i bilo bi veliko iznenađenja da ne izbori izravni plasman u Premierligu.

