ZVIJEZDA CHELSEAJA UHIĆENA U 4 UJUTRO: Zlostavljao je djevojku koju je upoznao na internetu?

Devetnaestogodišnji nogometaš Chelseaja Callum Hudson-Odoi uhićen je u svojem domu u nedjelju u četiri sata ujutro, javlja The Sun.

Policija je u njegov dom stigla nakon poziva neimenovane djevojke koja je nogometaša navodno optužila za nasilje i hitna pomoć ju je prevezla u bolnicu.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Chelsea's young star Callum Hudson-Odoi was arrested yesterday while breaching lockdown at 4AM in the morning with a model he had met online, according to The Sun. 🤦‍♂️ pic.twitter.com/F8QOXWwr5c

— FutbolBible (@FutbolBible) May 17, 2020