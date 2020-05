ZVIJEZDA BORUSSIJE NAPUŠTA KLUB NA KRAJU SEZONE: Velikani ga žele u svojim redovima, mogao bi završiti kod Vatrenog

Nogometaš njemačke Borussije iz Dortmunda Mario Gotze napustit će klub na kraju sezone, kada mu istekne ugovor, potvrdio je direktor Michael Zorc za Sky Sports Deutschland.

“Mario će otići iz kluba na kraju sezone. Odluka je to koja je donesena nakon razgovora. On je sjajan momak”, rekao je.

Mario Gotze will leave Borussia Dortmund for free at the end of his contract this summer

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 23, 2020