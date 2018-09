ZVEZDA SE IZVUKLA SUMNJIVIM GOLOM: Demolirana sučeva svlačionica, vratar Partizana poludio: ‘Sramim se što sam Srbin’

Dvojben pogodak izazvao je bijes navijača.

Vječiti derbi između Crvene zvezde i Partizana završio je bez pobjednika 1:1, ali i nekih većih incidenata. Partizan je poveo u 33. minuti preko Ricarda Gomeza, da bi Zvezda izjednačila sumnjivim golom Boakye u 74. minuti.

Razbijena svlačionica

Očekivano to je izazvalo ogorčenje igrača i navijača,a poslije susreta uništena je sudačka svlačionica. Blic piše da su na njoj razbijeni prozori pijee nego što su stigli suci i policija. Vjeruje se da su prozori razbijeni s vanjske strane, ali za sada nema detaljnijih informacija.

“Prvi put me sram što sam Srbin. Sutra se idem odreći pasoša, Znate kako se osjećam? Ne znam što da kažem… Da bi bio gol, moraš biti siguran 300 posto, a on to nije mogao vidjeti. Ja sam bio u golu, izvadio sam loptu. Kunem se da nije gol! Svaka čast igračima Zvezde na borbenosti i svemu, ali ovo što smo vidjeli… sram me što sam član ove države”, rekao je vratar Partizana Vladimir Stojković poslije utakmice.