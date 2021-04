ZVEZDA DOZNALA KAZNU ZBOG VRIJEĐANJA IBRAHIMOVIĆA: Evo koliko će morati platiti zbog skandala na Marakani koji je obišao svijet

Srpski nogometni velikan Crvena Zvezda u šesnaestini finala ovosezonske Europske lige igrao je s talijanskim milanom, a prvu utakmicu tih klubova koja se igrala na beogradskoj Marakani obilježile su ružne scene u kojima su gledatelji vrijeđali švedskog napadača bosanskohercegovačkih korijena u momčadi Rossonera Zlatana Ibrahimvića.

ŠTO SE ZAPRAVO DOGODILO U BEOGRADU? UEFA pokrenula istragu oko skandala koji je obišao svijet

Za vrijeme kad je sjedio na tribinama, Ibrahimović je u jednom trenutku skočio i proslavio gol, što je razbjesnilo nekolicinu navijača Zvezde koji su se uspjeli naći na stadionu. Nije se puno obazirao na uvrede iako ih je savršeno razumio jer zna jezik s ovih prostora, samo je pogledao prema provokatoru i maknuo pogled prema terenu.

HULIGANI SE INFILTRIRALI MEĐU NOVINARE: Novi detalj sinoćnjeg incidenta u Beogradu; ‘Bilo je svima jasno da on nije novinar’

“Sjedi dolje, Zlatane, ajde sjedi dolje. Pi*ko jedna, balijo jedan smrdljivi je*em li te u usta da te je*em, što gledaš” urlao je jedan navijač na snimci koja se proširila društvenim mrežama. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo.

Ove scene obišle su svijet, a najveći misterij, koji će se također istraživati, je kako je Zvezda dopustila da toliki broj ljudi bude na stadionu. Gledatelji nisu smjeli ući na stadion, ali bilo je nekoliko tisuća “gostiju” koji su navijali i vrijeđali igrače Milana.

UEFA really with the times… they finally punished Red Star Belgrade for their racial abuse of Ibrahimovic by ordering them to play a game…

…behind closed doors.

You know, like all of the games are still being played?

(they were also fined €30.000, but still…)

— Milan Obsession (@milanobsession) April 14, 2021