Turnir počinje u petak i traje do nedjelje

Trenutačno sedmi tenisač svijeta, Nijemac Alexander Zverev (23), nastupit će krajem tjedna na Adria Touru u Zadru.

“Prvi put sam u Zadru. Bio sam u Hrvatskoj ranije, ali kad sam bio puno mlađi na odmoru. Veoma lijepo mjesto tako da ga pokušavam malo istražiti. Došao sam dosta rano i mogu uživati u svom vremenu ovdje. Hrvatska me dočekala veoma toplo i u Srbiji je bilo nevjerojatno”, rekao je Zverev za HRT.

Osvrnuo se i na kritike turnira u Beogradu zbog pandemije koronavirusa.

“Mi smo samo slijedili pravila, o drugim stvarima brinu u organizaciji i oni to trebaju znati. Ja sam bio samo igrač na neki način, ali bilo je lijepo vidjeti publiku na tribinama i da se život malo vraća na staro. Naravno da je stanje još zabrinjavajuće, ali o tome treba brinuti organizator, a ne ja”, kazao je i progovorio o svom idolu.

“Teniski uzor mi je uvijek bio Roger Federer, ali kad sam došao na Tour slažem se s mnogim igračima. S Novakom sam u odličnim odnosima, pričamo o mnogim stvarima o kojima s drugima na Touru ne mogu. Zanimljivo je čuti kakav on pogled ima na neke stvari, tako da je i on jedan od onih na koje se ugledam i kojima se divim”; naveo i dodao da se sjeća Ivaniševićeve pobjede na Wimbledonu.

“Svi se sjećaju Goranovog finala, ikonsko posljednje finale na Wimbledonu. Sjećam se toga, a sada smo dobri na Touru, on je trener, veoma je duhovit i dobro je biti u njegovom društvu. Dobro funkcionira njegova suradnja s Đokovićem, osvojili su zajedno Australian Open, veliki su šampioni, mislim da mu Goran može pomoći na različite načine iako Novak to zapravo više i ne treba. No, kombinacija dobro funkcionira”, završio je.