ZUBCU PRIPAO HRVATSKI OKRŠAJ U NBA-U: Pogledajte kako je dominirao protiv Šamanićevih Spursa

Za LA Clipperse nije igrala njihova prva zvijezda Kawhi Leonard

Košarkaši Los Angeles Clippersa na gostovanju su pobijedili San Antonio Spurse sa 98-85 uz double-double” hrvatskog košarkaša Ivice Zubca.

NOĆ ZA PAMĆENJE HRVATA U NBA LIGI: Čak trojica su briljirala, među njima i Luka Šamanić; Ovakvo što ne događa se baš često

Zubac je u 29 minuta na parketu ostvario double-double, ubacio je 10 koševa te imao 13 skokova i pet blokada. Imao je šut iz igre samo 3/11, ali pogodio je sva četiri slobodna bacanja.

OVDJE pogledajte kako je odigrao protiv Spursa.

Bila je to četvrta uzastopna pobjeda i peta u zadnjih šest utakmica Clippersa koji sada imaju skor 30-16 i drže treće mjesto Zapada.

Williams promijenio ekipu

Clippersi su ostvarili pobjedu bez ozlijeđenih Kawhija Leonarda, Marcusa Morrisa, Sergea Ibake i Patricka Beverleyja, a nije bilo niti Loua Williamsa koji je nekoliko sati prije utakmice trejdan u Atlanta Hawkse u zamjenu za Rajona Ronda.

“Williams će mi nedostajati zbog svega što je donio, a ne samo zbog košarke. On je sjajna osoba, to je ono što najviše volim. Svi smo znali da je izvrstan košarkaš, uvijek je podizao moral ekipe. To će nam najviše nedostajati,” kazao je trener Tyronn Lue.

Ovoga puta povukao je Reggie Jackson postigavši 28 koševa, Paul George je dodao 24 koša i 13 skokova.

Season-high 28 points and 5/10 from downtown.@Reggie_Jackson earns our @Kia performance of the game. pic.twitter.com/55Bm8KoSCE — LA Clippers (@LAClippers) March 26, 2021

U redovima Spursa, koji su upisali četvrti uzastopni poraz, najefikasniji je bio DeMar DeRozan sa 23 poena, dok je Dejounte Murray dodao 18 koševa. Hrvatski košarkaš Luka Šamanić je na parketu proveo tri minute bez postignutog koša

Green ‘zahvalio’ Lakersima

Aktualni NBA prvaci Los Angelse Lakersi izgubili su na parketu svog Staples Centra od vodeće momčadi Istoka Philadelphia 76ersa 101-109.

Prije utakmice gostujući igrači Danny Green i Dwight Howard nagrađeni su NBA prstenovima za naslov koji su osvojili s Lakersima prošle sezone. Green je Lakersima “zahvalio” postigavši 28 koševa pri čemu je pogodio osam trica iz 12 pokušaja. Seth Curry se vratio nakon što je propustio protekle tri utakmice zbog uganuća lijevog gležnja i postigao 19 koševa, dok je Tobias Harris zabio 17 koševa.

“Imao sam priliku vidjeti moju braću, natjecati se protiv njih i nema ništa bolje za pobjedu”, rekao je Green.

The Philadelphia 76ers beat the LA Lakers 109-101

Danny Green- 28 points, 5 rebounds,1 steal,2 blocks

Tobias Harris- 17 points, 6 rebounds, 5 assists,2 steals,1 block

Dennis Schroeder- 20 points, 3 rebounds, 11 assists, 3 steals

Kyle Kuzma- 25 points, 9 rebounds pic.twitter.com/uBkH4Fqei4 — NBA Daily Stats (@nbadailysta) March 26, 2021

Na pitanje zašto je igrao tako dobro protiv momčadi koja ga je zamijenila, Green je sa smiješkom kazao. “Slučajnost? Moguće. Vjerojatno.”

Igrajući bez superzvijezda LeBrona Jamesa i Anthonyja Davisa , Lakersi su upisali četvrti uzastopni poraz. Kyle Kuzma je zabio 25 koševa, Dennis Schroder 20 poena i 11 asistencija, a Montrezl Harrell je postigao 20 koševa.

Foxov učinak karijere

Sacramento Kingsi su pobijedili Golden State Warriorse sa 141-119 uz učinak karijere De’Aaron Fox koji je zabio 44 koša.

“Suigrači su mi stalno govorili da nastavim šutirati kako bi stogao do brojke od 50 koševa,” kazao je Fox. Richaun Holmes je dodao 25, a Tyrese Haliburton 21 koš, dok je Warriorse, koji su bili bez Stephena Curryja i Draymonda Greena, predvodio Andrew Wiggins sa 26 poena i 10 skokova.

NBA rezultati:

Miami Heat – Portland Trail Blazers 122-125

New York Knicks – Washington Wizards 106-102

San Antonio Spurs – LA Clippers 85-98

Los Angeles Lakers – Philadelphia 76ers 101-109

Sacramento Kings – Golden State Warriors 141-119