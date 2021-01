UŽIVO, ZUBČIĆ ODLIČAN U PRVOJ VOŽNJI: Hrvat je u top pet, počela je borba za postolje u Adelbodenu

Najbolji hrvatski skijaš, Filip Zubčić, sjajno je odskijao veleslalom u Adelbodenu i u prvoj je vožnji završio na visokom petom mjestu. Utrku u Švicarskoj nažalost obilježio je težak par američkog skijaša, Tommyja Forda, koji je gotovo na samom kraju utrke zakačio vrata, pao na glavu, zabio se u ljude uz stazu i pokupio ogradu.

[VIDEO] ZASTRAŠUJUĆI PRIZORI NA ZUBČIĆEVOJ UTRCI: Amerikanac pri velikoj brzini teško pao na glavu, pogledajte snimku nesreće

Po njega je nakon 20 minuta ukazivanja pomoći stigao i helikopter, a on je hitno prebačen u bolnicu. U prvoj vožnji poredak prvih pet je za sada ovakav, Meillard je prvi, Pinturault drugi, treći je Odermatt, četvrti Kilde i peti je naš Zubčić.

13.37 – Feller je i dalje vodeći. Šest skijaša je odradilo drugu vožnju.

13:33 – Manuel Feller je preuzeo vodstvo nakon što su prva četvorica skijaša odvozila drugu vožnju s ukupnim vremenom od 2:20.92.

13:30 – Mattias Rönngren otvorio je drugu vožnju.

13.21 – Za nekoliko minuta počinje druga vožnja.

11:45 – Odjavljujemo se za sada do druge vožnje.

11:44 – Brennsteiner je ušao u cilj kao 19. po redu.

11:42 – Philp je imao golemi zaostatak i sada je posljednji, 21.

11:39 – Poredak je za sada ovakav. Meillard je prvi, Pinturault drugi, treći je Odermatt, četvrti Kilde i peti je naš Zubčić.

11:39 – Sarrazin je odmah na početku vožnje izletio sa staze.

11:38 – Zampa je na 14. mjestu.

11:36 – Favrot je odlično odvozio i šesti je sada.

11:34 – Veteran Ted Ligety nije baš najbolje odvozio i sada je na posljednjem mjestu sa zaostatkom većim od tri sekunde.

11:33 – Leitinger vrlo dobar šesti, naš skijaš je siguran na petom mjestu.

11:31 – Cochran-Siegle je na 16. mjestu, miljama daleko od našeg skijaša…

11:29 – Schwarz je na 14. mjestu…

11:26 – Sjajni Kilde, aktualni osvajač velikog globusa, završava četvrti, Zubčić je sada peti. Dobro je i to.

11:25 – Read ne ugrožava našeg skijaša, završio je na 13. mjestu.

11:22 – Faivre je na 11. mjestu…

11:20 – Caviezel na kraju također peti. Sada se vidi koliko je dobro odvozio naš skijaš.

11:18 – Murisier je bio blizu, ali je završio peti.

11:17 – De Aliprandini ne ugrožava Zubčića, na petom je mjestu.

11:16 – Muffat-Jeandet je sedmi, sjajno za našeg skijaša.

11:14 – Schmid je peti, dakle Zubčić ostaje gdje je.

11:12 – Kristoffersen je iza Filipa, na petom je mjestu, a naš skijaš je četvrti.

11:10 – Zubčić je sada četvrti, Pinturault je bio brži.

11:08 – Zubčić je na prvom prolazu imao 0.22 zaostatka, na drugom je povećao zaostatak na 0.43 stotinke, na trećem prolazu imao je 0.45 zaostatka i u cilj ulazi kao treći sa 1.02 zaostatka.

11:07 – Sada kreće Zubčić.

11:03 – Po Forda je došao helikopter i bit će hitno prebačen u bolnicu. Ne zna se kakve su ozljede.

US athlete Tommy Ford is being flown out of Adelboden after accident near finish line.

Sending prayers to @usskiteam, Ford and his family. #fisalpine

— Jared Cruz-Aedo (@jaredcruzaedo) January 9, 2021