ZUBČIĆ FANTASTIČNO ODVOZIO PRVU VOŽNJU: Zauzeo je vrlo visoko mjesto, ali po ulasku u cilj nije bio zadovoljan

Druga vožnja na programu je od 13.15 sati, a pratite je uživo na našem portalu

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić zauzima treće mjesto nakon što je najboljih 30 vozača završilo prvu vožnju veleslaloma za Svjetski kup u švicarskom Adelbodenu.

Zubčić, koji je startao kao treći, za vodećim Francuzom Alexisom Pinturaultom, koji je sjajno iskoristio prvi starti broj, zaostaje 97 stotinki, dok za drugim Švicarcem Marcom Odermattom zaostaje tek jednu stotinku.

Na prvom prolaznom vremenu Zubčić je za Pinturaultom zaostajao samo jednu stotinku, do sredine staze zaostatak je narastao na 26 stotinki, da bi se u donjem dijelu zaostatak našeg skijaša dodatno povećao do gotovo sekunde.

Zubčić je prije godinu dana upravo u Adelbodenu ostvario svoje prvo postolje u Svjetskom kupu u karijeri kada je veleslalomsku utrku okončao na drugoj poziciji iza Slovenca Žana Kranjeca koji u petak nije nastupio zbog bolova u leđima.

Druga vožnja na programu je od 13.15 sati.

UŽIVO PRVA VOŽNJA

11:10 – Feller je odustao, izletio je sa staze. To je to za sada do druge vožnje.

11:08 – Borsotti je ušao kao 19. u cilj, bilo bi još bolje da se nije spetljao.

11:07 – Tonetti je iznenadio sve i zauzeo je 12. mjesto.

11:05 – Brennsteiner ima više od četiri sekunde zaostatka… Dovoljno je samo to reći.

11:02 – Philp je doskijao 21. u cilj.

11:01 – Sarrazin je na 16. mjestu.

10:59 – Zampa je predzadnji u cilju…

10:57 – Favrot je 18. sada, šanse da se itko od preostalih skijaša približi vrhu gotovo su nikakve.

10:54 – Leitinger je još gori, stotinku manje od tri sekunde zaostatka je imao. Zadnji je, dakako.

10:52 – Evo nam legendarnog Teda Ligetyja, a on također nije baš najbolje odvozio, štoviše katastrofalno je odvozio i na posljednjem je 18. mjestu.

10:48 – Ustao je McGrath, sve je u redu. Doskijat će do cilja.

10:47 – A joj, McGrath je nezgodno pao, zapeo je za vrata, i zatim se zabio u ogradu. Nadamo se da je sve u redu s Norvežaninom, pad je izgledao nezgodno.

10:47 – Read je loše odvozio i na 12. mjestu je.

10:45 – Murisier niti blizu vrhu, ali nije loše, sada je on na petom mjestu.

10:44 – Cochran-Siegle probio se na peto mjesto, odlična vožnja za startni broj 17.

10:42 – Schwarz je loše odvozio, na 13. mjestu je. Sada se vidi koliko je Zubčićeva vožnja bila dobra, nitko ne može unutar sekunde zaostatka.

10:38 – Meillard nije loše odvozio i završio je na sedmom mjestu.

10:36 – Opa… Caviezel je izletio sa staze, proklizao je i zamalo se zabio u zaštitnu ogradu. Ali srećom sve je u redu.

10:35 – Schmid niti blizu vrha, završio je utrku na 12. mjestu, posljednjem dakle.

10:33 – Kilde također niti blizu vrhu, tek je sedmi.

10:31 – Muffat-Jeandet je osmi. Teško da će netko od sljedećih skijaša ozbiljnije ugroziti našeg skijaša.

10:30 – Faivre je osmi, nitko za sada nije ugrozio našeg skijaša.

10:28 – Braathen je imao golem zaostatak i na sedmom je mjestu. Zubčić je za sada sjajan treći i zapravo je odlično odvozio.

10:26 – De Aliprandini je vrlo loše odvozio i završio je na sedmom, posljednjem mjestu.

10:25 – Odermatt za dlaku skida Zubčića, jednu stotinku je bolji.

10:23 – Kristoffersen je posljednji s velikim zaostatkom. Zubčić je, čini se, bezrazložno nezadovoljan vožnjom.

10:21 – Haugen je čak 1.42 stotinke u zaostatku, Filip je vrlo dobar drugi.

10:19 – Zubčić je sjajno krenuo, samo stotinku je imao zaostatka, zatim je malo povećao na 26 stotinki zaostatka, na trećem prolazu je imao 64 stotinke i na kraju 0.97 stotinki. Nije baš zadovoljan Filip, ali odlično je Pinturault odvozio.

10:18 – Da, da, ogroman zaostatak ima Ford, čak sekundu i 15 stotinki. Dobro je vozio Pinturault.

10:16 – Pnturault je ušao u cilje s 1:09.94 i čini se da je dobro odvozio.

10:15 – Počela je utrka. Prvi starta Pinturault, a naš Zubčić kreće treći.

9:25 – Najbolji hrvatski skijaš nastupit će sa startnim bojem tri, iza iza Francuza Alexisa Pinturaulta i Amerikanca Tommyja Forda te je jedini naš predstavnik koji će biti danas na startu.

9.24 – Zubčić je trenutačno treći u poretku veleslaloma. Vodi Odermatt s 290 bodova, Pinturault je drugi s 240, a Zubčić ima 208.