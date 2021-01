ZUBAC POMOGAO CLIPPERSIMA NA PUTU DO POBJEDE, ŠARIĆ OPET BEZ MINUTAŽE: Prvaci izgubili, Houston pokazao da može i bez Hardena

Los Angeles Clippers Ivice Zubca su sinoć sa 109-105 u gostima pobijedili Miami Heat, a hrvatski košarkaš je u 21 minuti na terenu zabio šest koševa (šut iz igre 2/4), pridodavši tome osam skokova i jednu asistenciju.

Nicholas Batum je za Clipperse zabio 18 koševa, Lou Williams je dodao 17, a po 16 svaki su ubacili Marcus Morris Sr. i Reggie Jackson.

Tyler Herro, u svojoj prvoj utakmici nakon ozljede, predvodio je Miami sa 19 poena i deset skokova te pet asistencija. Gabe Vincent je dodao 18 koševa, a Bam Adebayo je utakmicu završio sa 16 ubačaja, 13 skokova i sedam asistencija.

It's his 4th game of the season shooting under 20% on 10 or more attempts, the most such games this season. pic.twitter.com/MuaVO04nEj

Detroit Pistons su iznenadili aktualne prvake Los Angeles Lakerse, svladali su ih na svom terenu 107-92 nakon što su ih u zadnjoj četvrtini ostavili bez koša gotovo sedam minuta. Blake Griffin je bio najbolji strijelac pobjedničke momčadi sa 23 koša.

Za Lakerse, koji su igrali bez ozlijeđenog Anthonyja Davisa, ovo je bila utakmica s najmanje zabijenih koševa i drugi poraz zaredom u gostima nakon što su imali seriju od 10-0 na početku sezone.

Wayne Ellington je dodao 20 koševa, od čega je šest trica, za Pistonse, a Mason Plumlee 17 koševa i deset skokova.

LeBron James je bio najbolji pojedinac kod Lakersa sa 22 koša, ali je zabio samo dva u drugom poluvremenu. Osim toga, upisao je deset asistencija i sedam skokova. Kyle Kuzma je također ubacio 22 koša, a Talen Horton-Tucker 13.

The Trail Blazers are the first team this season to lose multiple games after taking a 20-point lead.

This is the 2nd time the Trail Blazers have blown a 20-point lead in multiple games within a season over the last 25 seasons. They also did this in 2016-17. pic.twitter.com/AEmNDsGBg9

