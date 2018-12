ZUBAC OTKRIO TAJNU POSLIJE UTAKMICE SEZONE: ‘Dopisivao sam se cijelu noć s LeBronom, rekao mi je što trebam napraviti i upalilo je’

Bio je to njegov prvi double-double učinak ove sezone, a to su mu ujedno najbolji učinci sezone u tim statističkim kategorijama.

Hrvatski košarkaš Ivica Zubac po prvi je put ove sezone dobio priliku zaigrati u početnoj petorci Los Angeles Lakersa. Za 32 minute provedene na parketu ubacio 16 koševa (šut za dva 8-10), 11 skokova i po dvije osvojene lopte i blokade u 112-104 domaćoj pobjedi protiv New Orleans Pelicansa.

“Počeo sam nekoliko utakmica u prvoj sezoni pa sam znao što mogu očekivati. Sada je puno ozbiljnije. Borimo se za doigravanje. Znao sam da se moram dokazati i to su mi dopustili”, rekao je centar poslije utakmice. U razgovoru s novinarima, koje je prenijela klupska televizija, otkrio je da mu je puno pomogao jedan od najboljih košarkaša u povijesti i suigrač LeBron James.

Koristan savjet

“Dopisivali smo se cijelu noć, pripremao me za ovo i stvarno mi je pomoglo. Rekao mi je pitam naše skaute da spreme videa na kojima Anthony Davis i Julius Randle promašuju zbog protivničkih obrana. To je pomoglo jer sam znao što oni pokušavaju napraviti”, kazao je Zubac.

Kao što je već spomenuti ovo je prvi put ove sezone da se našao u početnoj petorci.

“Naporno sam radio da budem spreman za ovaj trenutak. Znao sam da ću morati istupiti ako se netko ozlijedi. U fenomenalnom sam stanju kondicijski. Kad uđem u igru pokušavam samo raditi jednostavne stvari i slušati trenera”, dodao je.

Blokirao bivšeg suigrača

Zubac je na ovoj utakmici blokirao pokušaj bivšeg suigrača Juliusa Randlea.

“Bio je to izvrstan osjećaj. Maltretirao me na treninzima od kada sam došao u ligu. Super je bilo blokirati ga i to nam je pomoglo da pobijedimo. Znam kako on igra i bio sam spreman za njega”, poručio je.

“Smatra, li se igračem koji može zabijati ili je ovo bilo iznenađenje? Mislim da mogu uvijek zabiti kada imam priliku. Međutim, to nije moja zadaća. Zadatak je da igram dobro u obrani, zatvorim reket i postavljam čvrste blokove”, završio je 21-godišnjak.