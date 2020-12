ZRINKA LJUTIĆ DEBITIRALA U SVJETSKOM KUPU: Hrvatska skijašica u teškim uvjetima ostala bez druge vožnje

Još su tri skijašice uspjele zaostati manje od sekunde za Vlhovom

Hrvatska 16-godišnja skijaška reprezentativka Zrinka Ljutić imala je 49. rezultat (1:06.57) prve vožnje veleslaloma u austrijskom Semmeringu, njenom debitantskom nastupu u utrkama za Svjetski kup, a za najbržom, Slovakinjom Petrom Vlhovom, zaostala je četiri sekunde i 42 stotinke.

Ljutić je u vjetrovitim uvjetima najviše vremena izgubila u središnjem dijelu staze, gdje je po prolaznim vremenima bila izvan 50 najboljih. Na kraju se uspjela plasirati na 49. mjesto među 59 skijašica koje su došle do cilja od njih 71 koliko ih je bilo na startu.

Za plasman u drugu vožnju trebalo je zaostati manje od tri sekunde (+2.96) za vodećom u Svjetskom kupu, Slovakinjom Petrom Vlhovom, koja se po stazi Panorama spustila se sa startnim brojem pet i postavila najbolje vrijeme prve vožnje (1:02.15), nadmašivši do tada vodeću Talijanku Martu Bassino za 22 stotinke.

Još su tri skijašice uspjele zaostati manje od sekunde za Vlhovom, trećeplasirana Švicarka Michelle Gisin (+0.35), Amerikanka Mikaela Shiffrin (+0.59) i Šveđanka Sara Hector (+0.74).

Druga vožnja je na rasporedu od 13 sati.

Semmering, veleslalom (ž) – rezultati 1. vožnje

1. Petra Vlhova (Slk) 1:02.15 minuta

2. Marta Bassino (Ita) +0.22

3. Michelle Gisin (Švi) +0.35

4. Mikaela Shiffrin (SAD) +0.59

5. Sara Hector (Šve) +0.74

6. Lara Gut-Behrami (Švi) +1.26

7. Tessa Worley (Fra) +1.60

8. Federica Brignone (Ita) +1.71

9. Mina Fuerst Holtmann (Nor) +1.72

10. Tina Robnik (Slo) +1.79

11. Wendy Holdener (Švi) +1.80

12. Thea Loiuse Stjernesund (Nor) +1.86

13. Ragnhild Mowinckel (Nor) +1.87

14. Katharina Liensberger (Aut) +1.97

15. Coralie Frasse Sombet (Fra) +1.99

16. Meta Hrovat (Slo) +2.04

17. Katharina Truppe (Aut) +2.20

18. Stephanie Brunnr (Aut) +2.24

19. Franziska Gritsch (Aut) +2.29

20. Ana Bucik (Slo) +2.30

21. Kristina Riis-Johannessen (Nor) +2.32

22. Estelle Aplhand (Šve) +2.43

23. Maria Therese Tviberg (Nor) +2.59

24. Corine Suter (Švi) +2.66

25. Ramona Siebenhofer (Aut) +2.70

26. Kristin Lysdahl (Nor) +2.76

27. Nina O’Brien (SAD) +2.83

28. Laura Pirovano (Ita) +2.89

29. Elena Curtoni (Ita) +2.91

30. Maryna Gasienica-Daniel (Polj) +2.96

…

49. ZRINKA LJUTIĆ (HRV) +4.42