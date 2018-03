ZRINJSKI GUBIO 3-0 U 87. MINUTI I DOŠAO DO BODA: Spektakularan pothvat momčadi Bake Sliškovića

Zrinjski si je tako spasio prvenstvo jer bi u slučaju pobjede Željezničara momčad iz Sarajeva pobjegla na pet bodova prednosti

Nevjerojatnu utakmicu mogli su vidjeti gledatelji u Mostaru na susretu između Zrinjskog i Željezničara. Naime, utakmica je završila rezultatom 3-3, ali gosti iz Sarajeva imali su prednost od 3-0 u 87. minuti!

Gosti su poveli u osmoj minuti autogolom Hrvoja Barišića, a na 2-0 povisio je Vranješ u 27. minuti. Željezničar je bolje izgledao i u drugom dijelu te su u 87. minuti golom Zakarića riješili pitanje pobjednika. Barem su tako mislili jer momčad Bake Sliškovića uspjela je izvesti pravi podvig.

Prvo je Jović u 89. minuti zabio za 3:1, na samo gol zaostatka smanjio je Aćimović. Za veliki preokret i bod Zrinjskog zabio je Pezer u drugoj minuti sudačke nadoknade.



‘Ovo je tragedija’

Zrinjski si je tako spasio prvenstvo jer bi u slučaju pobjede Željezničara momčad iz Sarajeva pobjegla na pet bodova prednosti.

“Ne znam što reći. Potpuni pad koncentracije. Zrinjskom je svaka akcija bila prilika. Nemam ništa pametno za kazati. Ovo je tragedija”, izjavio je trener Željezničara Admi Adžem.

Baka Slišković očekivano je bio zadovoljan rezultatom:

“Derbi je opravdao očekivanja. Željezničar i dalje ima dva boda prednosti i pokušat ćemo ga sustići. Još ništa nije gotovo. Ne mogu prešutjeti pojedine stvari. Ne može peti sudac dosuđivati glavnom sucu penal ako je on udaljen 35 metara, a ovaj 10. Ne mogu se takve stvari događati u našem nogometu. Borit ću se do kraja da se to ne događa pa makar me suspendirali do kraja”, prenosi SC sport.