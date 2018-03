ZORAN ZEKIĆ KOMENTIRAO BOČKAJEV NEPOSLUH: ‘On je ovdje miljenik i mora se naučiti nositi s time’

“Svi želimo da on postane ono što vjerujemo da može postati, vrhunski igrač, što već je velikim dijelom, ali mislim da se mora stabilizirati”, kaže trener Osijeka

Osijekov Petar Bočkaj veliki je talent i sjajan igrač, ali napredak njegove karijere konstantno priječi njegov temperament. Imao je problema s kilažom, nastupio je na malonogometnom turniru unatoč zabrani, a noćni život nije mu nimalo stran.

Prava šteta, jer Bočkaj je golom velikom PSV-u privukao interes javnosti na sebe, njegove igre bile su pod povećalom, ali to ga nije ometalo i igrao je sjajno. No na posljednoj utakmici Osijeka protiv Slaven Belupa nije bio niti u kadru, izbačen je iz momčadi zbog nediscipline, a Zoran Zekić objasnio je situaciju s Bočkajem nakon pobjede Osijeka protiv Slavena (3-0):

‘Ne možeš prijeći preko nekih stvari’

“Jednostavno, ne znam razumiju li ljudi ili ne. Ja sam doveden pred gotov čin. Da sam preko toga prešao, popljuvao bih sve u što vjerujem u životu. Imali smo nekih sugestija i prijedloga da ga vratim pošto nismo imali igrača na njegovoj poziciji, ali mislim da bi to bilo nepošteno prema momčadi. Ja to nisam želio napraviti”, rekao je trener Osječana pa nastavio:



“Bočkaj će u subotu igrati za B-momčad i nakon toga razgovarat ću s njim. Svi želimo da on postane ono što vjerujemo da može postati, vrhunski igrač, što već je velikim dijelom, ali mislim da se mora stabilizirati i vratiti svima nama ono što smo mu dali. Ne samo ja, ne stožer, ne njegovi suigrači, nego zapravo navijači. On je ovdje miljenik, svi pitaju za Peru Bočkaja. On se mora naučiti nositi s tim i puno se odgovornije ponašati prema svom poslu. E, kad to napravi, onda neće biti problema ni za njega ni za mene. Ako netko misli da bilo kome od nama ovdje nije u cilju da on bude igrač, onda se grdno vara. Ali jednostavno ne možeš prijeći preko nekih stvari”, zaključio je Zekić.