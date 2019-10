ZORAN VULIĆ ZA NET.HR: Rekao nam je što sve očekuje na Poljudu protiv Mađarske i što misli o dilemi između Rakitića i Vlašića

Pred Vatrenima su dvije jako Važne utakmice, o čemu smo popričali s nakadašnjim pomoćnim trenerom hrvatske reprezentacije i Hajduka Zoranom Vulićem

Hrvatsku reprezentaciju u ovom kvalifikacijskom ciklusu očekuju dvije utakmice, susret s Mađarskom ovoga četvrtka, 10. listopada u Splitu i gostujući dvoboj s Walesom tri dana kasnije u Cardiffu.

Vatreni će prvo igrati s Mađarima na Poljudu, a taj susret bit će prvi koji Hrvatska igra u Splitu nakon 2015. godine i utakmice protiv Italije. Ta utakmica zbog kazne igrana je pred praznim tribinama, a obilježio ju je skandal sa svastikom na travnjaku.

Posljednja utakmica pred publikom u Splitu bila je ona prijateljska sa Švicarskom 2012. godine, a sada će publika u Splitu moći vidjeti svjetske viceprvake.

Veliki interes za ulaznice

Interes za utakmicu bio je velik, ulaznice su brzo rasprodane tako da je za očekivati vatrenu atmosferu.

Uoči tog dvoboja porazgovarali smo s poznatim hrvatskim trenerom Zoranom Vulićem, bivšim strategom Hajduka i pomoćnim trenerom u hrvatskoj reprezentaciji za vrijeme izbornika Otta Barića.

Reprezentacija se u Split vraća nakon četiri godine. Kakav ambijent se može očekivati?

“Ne možemo to znati. Split je sportski grad i žao mi je što reprezentacija više puta nije igrala na Poljudu. Ambijent kakav se tumože stvoriti je pravi europski ambijent koji bi trebalo u svakom slučaju iskoristiti. Uvijek možete očekivati da će biti pokoji zvižduk. Neće to biti cijeli stadion, ali to je normalno. Čuju se zvižduci nekad u Osijeku, Rijeci, Zagrebu… To je sastavni dio nogometne igre – aplauz i zvižduci.”

Uoči utakmice teško je predvidjeti kakva će biti reakcija publike koja je posljednji put Vatrene vidjela 2012. godine.

“Kad ste vidjeli onu jagmu za karte, to vam sve govori. Pitati hoće li biti više zvižduka ili pljeska mislim da nije korektno. Zašto bi Split zviždao, a to pitanje se ne postavlja negdje drugdje. Dolazi reprezentacija Hrvatske, napravimo ambijent, napravimo sve da reprezentacija pobjedi. Normalno da zbog nekih okolnosti možete očekivati pokoji zvižduk, ali od toga se ne treba stvarati nekakav problem. Trebamo stvarati ambijent, da bude pozitivan, da reprezentacija pobijedi i to je to.”

Hrvatska je u posljednjoj utakmici u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo odigrala u gostima kod Azerbajdžana i tamo je odigrala 1:1. Kakav će utjecaj imati taj rezultat na momčad za utakmicu s Mađarskom?

“Prvi smo na ljestvici i ne trebamo tražiti dlaku u jajetu. Pa i Manchester City je izgubio od lošije momčadi. To je život, sastavni dijelovi su pobjede i porazi. Osnovni cilj je proći skupinu i mislim da ćemo to učiniti već nakon utakmica protiv Mađarske i Walesa, prema tome mislim da treba stvarati jednu pozitivnu, a ne negativnu, atmosferu. Imamo dobru reprezentaciju, dobrog selektora i moramo biti zadovoljni sa svime.”

U posljednje vrijeme po medijima se provlači pitanje tko bi trebao igrati u prvoj momčadi: 31-godišnji Ivan Rakitić, koji je ponovno u reprezentaciji nakon dva propuštena okupljanja, ili devet godina mlađi Nikola Vlašić koji je impresionirao u svojim nastupima za Vatrene?

“Hoćete to vi meni reći? Tako niti ja ne mogu. To je slatka briga koju ima Zlatko Dalić. Jedan je svoju klvalitetu pokazao, a drugi je dijamant koji dolazi i to su slatke brige koje ima izbornik. Na njemu je da odluči, a na nama je da podržimo njegovu odluku”, zaključio je Vulić.