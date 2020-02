ZORAN MAMIĆ PROGOVORIO O TRANSFERIMA, OLMU, SVOJEM BRATU: ‘Ne mogu vam sve prepričati, on treba ići na promatranje…’

‘Dani nije htio u Italiju i Englesku, inzistirao je na Leipzigu, da smo dan-dva imali vremena, vjerojatno bi bio u Bayernu’, otkrio je Mamić

Sportski direktor zagrebačkog Dinama Zoran Mamić u intervjuu za Sportske novosti progovorio je o stanju u klubu s Maksimira, dolaznim i odlaznim transferima te planovima u nastavku sezone.

U ponedjeljak je objavljeno da su Modri potpisali novi ugovor s kapetanom Arijenom Ademijem iako se taj nogometaš bio blizu transfera u katarski Al Nasr kod bivšeg trenera Modrih Krunoslava Jurčića, no na kraju je došlo do preokreta i ostao je u Zagrebu.

Ademi ostaje

“Dogovorili smo novi petogodišnji ugovor za Arijana Ademija! I to po istim uvjetima što pokazuje i Ademijevu veličinu i snagu kluba. U onim teškim trenucima njegove karijere mi smo stali iza njega, sad je on stao iza nas i to pokazuje koliki je međusobni respekt. Znate i kakve je uvjete trebao imati tamo, izgubio je, vjerojatno, i jednog prijatelja, Krunu Jurčića, ali to je nogomet, tako je ispalo”, izjavio je Mamić.

Zatim je otkrio da je Dinamo potpisao ugovor s Franom Karačićem iz Lokomotive, no on među Modre dolazi na ljeto, a do tada ostaje na posudbi u klubu s Kajzerice.

Dolazi ‘argentinski Olmo’

U ponedjeljak je u medije dospjela vijest da će u Dinamo doći talentirani mladi Argentinac Matias Godoy, što je Mamić potvrdio.

“To je dijete koje je 12. siječnja napunilo 18 godina, reprezentativac Argentine, zabio je golove i upisao asistencije na SP-u U-17. Nismo potpisali ugovor, zato ne kažem da je gotovo iako su tamo svi u Argentini objavili da je gotovo. On bi trebao doći za koji dan ovdje da to završimo i potpišemo. U prvom trenutku bio bi priključen drugoj momčadi, a onda bi po potrebi trenirao s prvom momčadi, igrao i neke prijateljske utakmice”, rekao je o Godoyu sportski direktor Modrih.

Dinamo je u zimskom prijelaznom roku prodao svojeg najboljeg igrača Danija Olma koji je otišao u njemački Leipzig, a procjenjuje se da je transfer bio težak oko 35 milijuna eura, što je rekord za klub s Maksimira.

‘Da smo imali dan-dva više, Dani bi vjerojatno bio u Bayernu…’

“Mogli smo više napraviti, sigurno, međutim nije bila samo naša odluka. Mogli smo reći Daniju da ne pristajemo da ide u Lepzig, da se nismo dogovorili, ali to ne bi bilo korektno prema njemu. Nismo radili problem, iako je bilo i većih ponuda. Premda, ovo je uvjerljivo najveći posao, bonusi su realni, plus 20 posto od budućeg transfera. Dani nije htio u Italiju i Englesku, inzistirao je na Leipzigu, da smo dan-dva imali vremena, vjerojatno bi bio u Bayernu. Ali, Dani je rekao da hoće u Leipzig, bio je jako za tu opciju i treba to respektirati. Kad je dolazio iz Barcelone u Dinamo svi su rekli “luđak”. Sad kažu “čuj ga, ide u Leipzig!”. A možda on u glavi ima nešto što mi ne vidimo, pokazao je da ima, ha-ha”, prokomentirao je tu situaciju Mamić.

Zatim je otkrio kako izgleda njegov odnos s bratom Zdravkom, koji se trenutno nalazi u Bosni i Hercegovini i u bijegu je od hrvatskog pravosuđa nakon što je nepravomoćno osuđen za izvlačenje novca iz Dinama, kluba u kojemu je dugo obnašao visoke funkcije.

“Ne mogu vam sve prepričati, on treba ići na promatranje, ha-ha. Ta energija, Dinamo, igrači, momčad… Mi ne pričamo o sudskom postupku, skoro niti o djeci, samo Dinamo, igrači, škola, trening, uvjeti, s time da je sad puno mirniji nego prije, lakše je s njim razgovarati nego ranije”, kaže Zoran.