ZORAN MAMIĆ POSLAO PORUKU ŠEIKU I NAVIJAČIMA AL AINA: ‘Potpuno sam nevin, suđenje je nepravedno”

Nakon presude u Osijeku bivši trener Dinama poslao je pismo klubu.

Bivši čelnik i sadašnji savjetnik NK Dinama Zdravko Mamić, njegov brat Zoran, bivši Dinamov direktor Damir Vrbanović i poreznik Milan Pernar u srijedu su nepravomoćnom presudom osječkog Županijskog suda proglašeni krivima za USKOK-ove optužbe o izvlačenju oko 116 milijuna kuna iz toga kluba te nanošenje štete državnom proračunu od 12,2 milijuna kuna te ih je osudio na zatvorske kazne, pri čemu je Zdravko Mamić dobio šest i pol godina, Pernar četiri godine i dva mjeseca, Zoran Mamić na četiri godine i 11 mjeseci, a Vrbanović na tri godine.

OSUĐENI ZDRAVKO MAMIĆ I NJEGOVA EKIPA: Mamiću 6 i pol godina zatvora za izvlačenje novca iz Dinama

Poruka klubu

Trener Al Aina Zoran Mamić presudu je komentirao na Twitteru.

“Iz poštovanja prema Njegovom Veličanstvu Khallifu Bin Zayedu, predsjedniku kluba, upravi i navijačima, osjećam potrebu da izvijestim sve o sudskom postupku koji se vodi protiv mene u Hrvatskoj. Nakon dugog i nepravednog suđenja koje je završilo nepravomoćnom presudom, sljedeći korak je žalba i cijeli postupak je daleko od završetka.

Želim obavijestiti sve da me ova presude me neće spriječiti da nastavim raditi svoj posao kao trener Al Aina i da ću nastaviti raditi s jednakom predanošću kao i uvijek. Vodit ću treninge i pripreme svoje momčadi, prijateljske i natjecateljske utakmice, i siguran sam, ostvarivati pobjede i osvajati trofeje. Želim još jednom ponoviti da sam potpuno nevin i siguran sam da ću to dokazati na višim instancama”, poručio je Mamić.