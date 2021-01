ZNATE LI TKO JE SINOĆ IZABCIO REAL IZ KUPA? Veteran s jednim nastupom u Prvoj ligi koji je igrao za tri kluba koja više ne postoje

Trećeligaš Alcoyano napravio je u srijedu senzaciju u osmini finala španjolskog Kupa Kralja izbacivši slavni Real Madrid s 2-1 nakon produžetka.

Real je u gradić Alcoy u provinciji Valencia došao bez pola prve momčadi, uključujući i Luku Modrića koji je ostao u Madridu.

Kada je Eder Militao u 45. minuti pogodio za vodstvo Reala, činilo da se će i tako pričuvni Real osigurati plasman u četvrtfinale. No, u 80. minuti Solbes je izjednačio, a Zidane u igru ubacio Benzemu, Kroosa i Hazarda, što je donijelo premoć, ali ne i gol. Alcoyano je izborio produžetak, a u 110. minuti ostao bez isključenoga Lopesa. I onda, posve nenadano, u 115. minuti trećeligaš je i s igračem manje preko Casanove došao do iznenađujućeg vodstva, a Real unatoč brojnim nije šansama uspio zabiti.

Najboljim igračem utakmice je proglašen 41.godišnji golman Alcoyana Jose Juan Figueras, koji je protiv Kraljevskog kluba zabilježio deset obrana i bio ključan “kotačić” u senzaciji koju je kreirao španjolski trećeligaš.

41-year-old José Juan Figueras made 10 saves against Real Madrid in the Copa del Rey.

He made his debut in 1999 for Ourense and has only ever played one top-flight game in his career.

