Španjolski Villarreal u 2. koilu Europske lige pobijedio je azerbajdžanski Qarabağ s 3:1.

Rezultat je bio 1:1 do same završnice susreta dok trener “Žute podmornice ” Unai Emery u 75. minuti nije u igru uveo Paca Alcacera koji je s dva gola riješio utakmicu.

Super sub Paco Alcácer 🔥🔥🔥

✅ Four goals in two UEL games

✅ Both appearances off the bench #UEL pic.twitter.com/YfVVAHV5gu

