Dvanaest bogatih europskih klubova postiglo je u kasno u nedjelju dogovor o osnivanju novog nogometnog natjecanja Superlige u kojoj bi sudjelovalo 20 klubova.

U tom novom natjecanju sudjelovali bi Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Manchester City i Manchester United, Juventus, Milan i Inter. Oni su pozvali još tri neimenovana kluba da im se priključe u projektu kojim bi zatim upravljalo tih 15 osnivača.

Još pet klubova bi se kvalificiralo za tu ligu temeljem rezultata u nacionalnim prvenstvima uoči premijerne sezone, premda nije navedeno iz kojih bi država bili.

U ponedjeljak poslijepodne predsjednik Europske nogometne federacije (UEFA) Aleksander Čeferin izjavio je nakon zasjedanja Uefina Izvršnog odbora u Montreauxu da će se igračima koji će igrati u klubovima koji bi mogli nastupiti u Superligi zabraniti nastup na svjetskim i europskim prvenstvima.

Gorespomenuti klubovi osnivači Superlige obvezali su se ostati u tom natjecanju sljedeće 23 godine, što bi značilo da igrači iz tih momčadi više nikada neće nastupiti na Svjetskim i Europskim prvenstvima, a neki za to uopće neće imati ni priliku.

