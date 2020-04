ZNAČI LI OVO DA JE GOLUŽA ČERVAROV NASLJEDNIK? Dao intervju za stranicu rukometnog Saveza i poručio; ‘Naravno da bih volio opet voditi Hrvatsku’

Goluža je Kauboje vodio od 2010. do 2015. godine

Bivši izbornik hrvatske rukometne reprezentacije Slavko Goluža trenutno vodi slovački Tatran Prešov koji je prije prekida sezone zbog epidemije koronavirusa bio na vodećoj poziciji nakon 16. kola i na dobrom putu da postane prvak.

ŠTRLEK SE VRAĆA U HRVATSKU REPREZENTACIJU: Savez uvažio njegovu ispriku, no što će biti s Červarom?

Hrvatski rukometni savez objavio je na svojoj službenoj stranici intervju s njim u kojemu je progovorio o rukometnu u Slovačkoj, ali i nekim drugim temama, uključujući njegov mogući povratak na izborničku poziciju u hrvatskoj reprezentaciji.

Nalazi se u samoizolaciji

U Slovačkoj je zobog koronavirusa prekinuto prvenstvo pa je Goluža “ostao” bez trofeja i sada se vratio u Hrvatsku te se nalazi u samoizolaciji.

“Moram reći da je u Slovačkoj korona karantena izrazito stroga, i oni se za sada sjajno drže. Potkraj ožujka donesena je pak odluka da se prvenstvo prekida, i za ovu sezonu neće biti prvaka, ispadanja ili ulaska u Prvu ligu. Nas je to dakako najviše pogodilo jer smo imali otvoren put do naslova, s obzirom na bodovnu prednost i susret manje, a vjerujem da bi osvojili i Kup da se on održao, jer smo realno najbolja momčad u toj zemlji. Nakon toga smo raspustili momčad. Ja sam ostao još desetak dana da s Upravom kluba i managerom dogovorim sve detalje oko priprema za novu sezonu, odnosno da sredim svoje papire za povratak. Vratio sam se u Hrvatsku 09. travnja i evo još sam u obaveznoj samoizolaciji”, izjavio je Goluža.

Bivši izbornik, koji je reprezentaciju vodio od 2010. do 2015. godine, zatim je prokomentirao hrvatsku Prvu rukometnu ligu.

“Pratim sve, naravno. Kada god mogu, pogledam susrete Paket 24 Premijer lige. I jako mi je drago, da vidim neke kvalitetne pomake u njoj. Gorica je al pari Dubravi koja je praktički bila neprikosnovena posljednjih sezona u prvom dijelu sezone, dok se ne bi priključili PPD Zagreb i Nexe. Veseli me dizanje Zameta, kojem je za dlaku izmaklo doigravanje za prvaka. Ugodno je iznenađenje Spačva Vinkovci, koja ne dopušta da rukomet nestane u Slavoniji. Ima tu vrlo zanimljivih mladih, talentiranih igrača. Uostalom mi i nemamo drugog rješenja, nego razvijati tu ligu i kroz nju tražiti nove potencijale za reprezentaciju”, smatra Goluža.

‘Najprije da kažem, reprezentacija u ovom trenutku ima izbornika…’

Hrvatsku rukometnu reprezentaciju trenutno vodi legendarni strateg Lino Červar koji je najavio da će se povući nakon Olimpijskih igara u Tokiju pa je Goluži postavljeno pitanje vidi li se ponovno na klupi Kauboja.

‘MIRIŠE NA NEREGULARNOSTI’: Červar odgovorio na pitanje je li ovo njegov kraj na klupi Kauboja

“Najprije da kažem, da reprezentacija u ovom trenutku ima izbornika. Gospodin Lino Červar je bezbroj puta pokazao da je naš najbolji trener. I logično mi je da on, nakon razgovora sa Savezom nastavi voditi ekipu do Olimpijskih igara u Tokiju, neovisno o tome što su one pomaknute za godinu dana. Koga će HRS odabrati nakon toga ja ne znam. Ali s obzirom na tri medalje u pet godina, koliko sam vodio reprezentaciju, imam pravo na nadu. Mi smo u to vrijeme igrali odličan rukomet, mislim da to nitko ne može osporiti. Naravno da bih volio još jedanput voditi reperezentaciju. Pogotovo sada nakon novih godina trenerskog iskustva u klubu. Ali nije na meni da se namećem. HRS dobro zna što i koliko ja mogu ponuditi”, poručuje Goluža.