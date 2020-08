ZNAČI LI OVO DA BROZOVIĆ DEFINITNVNO ODLAZI? Inter radi na transferu jednog od najboljih veznjaka na svijetu

Trener Intera Antonio Conte zatražio je od kluba da mu dovedu N’Goloa Kantea, francuskog veznjaka iz Chelseaja, javlja talijanski Tuttomercato.

Conte je s vlasnikom Nerazzura Stevenom Zhangom dogovorio da će mu pripasti potpuna kontrola nad transferima, a Kante je njegova glavna želja.

Inter bi Kantea doveo na posudbu, koja bi uključivala obvezu kupnje za 50 milijuna eura.

